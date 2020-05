De Vluchtstrook: de retrosnoepjes van Damd

Een erg sympathieke naam heeft Damd niet, maar creatief zijn de Japanse heren en dames van het bedrijf zeker wel. De catalogus van deze styling-specialist puilt uit van de omgebouwde Japanners, waarbij het bij veel tuners razendpopulaire Honda gek genoeg de grote afwezige is. Mazda, Subaru, Toyota, Nissan, Mitsubishi en Suzuki verdelen de aandacht.

Die aandacht bestaat om te beginnen uit een heleboel stylingproducten van de meer traditionele soort. Wie een setje spoilers en lipjes voor z’n Mazda CX-5, Toyota GT-86 of Mitsubishi ASX (daar: RVR) wil, kan dus gewoon bij Damd terecht. Ook een regelrechte replica van de Mitsubishi Lancer Evolution uit 2 Fast, 2 Furious is in het aanbod te vinden.

Leuk en aardig, maar daarmee verdien je natuurlijk geen plek in deze rubriek. Die eer heeft Damd aan z’n meer gewaagde projecten te danken. Zo worden een aantal sportieve modellen van een heuse (nou ja) Aston Martin-neus voorzien, inclusief de kenmerkende grille met verchroomde spijlen. De chique neus is leverbaar voor de Mazda MX-5, Toyota GT86, Subaru BRZ en Nissan 350Z en staat wat ons betreft niet eens zo onaardig.

Gulf-Wagon R

Bij andere auto’s gaat Damd nadrukkelijk op de retro-toer. Zo zijn er voor de Toyota MR2 en tweede generatie Suzuki Wagon R Gulf-outfits, die zelfs de 'Street Slider' gedoopte Suzuki enigszins sportief doen lijken. Dikke tip voor Europeanen: dit moet dus ook met een Opel Agila mogelijk zijn. De eerdere Wagon R, van de generatie die collega Nic de Boer ooit aanvoerde in de Barrelbrigade, krijgt een Amerikaans thema toebedeeld. Dat lijkt onbegonnen werk voor een auto die z’n Japanse genen zo nadrukkelijk uitdraagt als dit kei-car-busje. Met een opgesplitst front, Chevrolet-logo’s, imposant bumperwerk, hotrod-spiegels en een heldhaftige bestickering slaagd Damd er toch in om de kleine Suzuki te laten overkomen als een rijdend schaalmodel van de Chevrolet Astro uit de jaren 90.

Ook met de Suzuki Avery, die hier bekend stond als de laatste generatie van de Carry, grijpt Damd terug op een Amerikaanse besteller. Deze keer dient de Dodge A-100 uit de jaren 60 als het – letterlijk – grote voorbeeld. Met een neus in de stijl van van de klassieke Amerikaan komt de compacte Suzuki ineens heel anders voor de dag.

Jimny en Lapin

De klapstukken van de Damd-line-up zijn echter toch de creaties op basis van de Suzuki’s Jimny en Lapin. We beginnen met de Jimny. De kleine terreinauto verleidt tuners wereldwijd tot de schattigste creaties en Damd mag gerust worden gerekend tot de hoofdrolspelers op dit vlak.

De namen van deze auto’s zijn al even vermakelijk als hun uiterlijk. Zo is er de ‘Little G.’, een overduidelijk op de Mercedes G-klasse gebaseerde variant. Nog mooier is de ‘Little B.’, een in Amerikaanse sferen opgebouwde Jimny die met z’n witte grille en wielen, stalen bumpers en in contrastkleur gespoten dak onmiskenbaar een verwijzing is naar de eerste Ford Bronco.

Dan is er ook nog de ‘Little D’. Inderdaad: met de richtingaanwijzers boven de stadslichten, een uit het midden geplaatst logo, grote spatlappen en een in donkergroen uitgevoerde koets een duidelijke verwijzing naar de Land Rover Defender. Damd kletst zich er handig een weg omheen: “Little D is a tribute body kit to the famous car from the past. The latest Jimny transforms to the car you longed for”.

Wie niets heeft met al die naäperij, kan overigens ook opteren voor de 'The Roots'-versie van de Jimny, die z'n inspiratie bij de allereerste Jimny vindt.

Franse Lapin

De Suzuki Alto Lapin (inderdaad, 'konijn') is in Europa een onbekende, maar krijgt van huis uit ook onmiskenbaar retro-elementen mee. Die elementen bouwt Damd maar wat graag verder uit, met als hoogtepunt een variant die zonder enige twijfel op de Renault 4 is gebaseerd. De grille, stadslichten, bumpers en zelfs de kenmerkend gegroefde motorkap, het is allemaal present. Ook de achterlichten worden vervangen door exemplaren die doen denken aan Renaults wereldberoemde ‘koekblik’. Pak maar in, want wij zijn fan!

Overigens is retro-aankleding in Japan zeker geen uniek kenmerk van het in dit artikel aangehaalde bedrijf. De meeste liefhebbers zijn ongetwijfeld op de hoogte van het bestaan van Mitsuoka, dat onder meer een Micra ombouwt tot Jaguar MK2-lookalike en een MX-5 in een Corvette-jasje hijst. Fabrikanten kiezen er zelf vaak ook voor om met klassiek ogende neusjes en stylingpakketten te komen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Daihatsu Copen. Nieuwe neus, nieuwe kont, en hup: kopers hebben er weer een optie bij. Letten we even op, Europese fabrikanten?