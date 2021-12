Deze auto's ondergingen een metamorfose - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Modelnamen gaan in sommige gevallen generaties lang mee. De naam van een auto is lang niet altijd onlosmakelijk verbonden met slechts één carrosserievorm. Dat de opvolger compleet anders kan zijn, werd onlangs weer duidelijk met de BMW i3. In deze editie van De Vluchtstrook behandelen we enkele modellen die een dergelijke transformatie ondergingen.

BMW i3

Laten we beginnen met de actuele aanleiding van dit verhaal: de nieuwe BMW i3. BMW heeft er zelf nog geen ruchtbaarheid aangegeven, maar aangezien het merk 'the power of choice' hanteert als mantra voor zijn EV-strategie (met andere woorden: van ieder model komt een elektrische variant), lijkt het zo goed als zeker dat dit model ook zijn weg naar Europa vindt.

Hoe dan ook: de toekomstige BMW i3 is compleet anders dan de huidige i3. Waar de laatste een specifiek als EV ontwikkelde compacte auto is, zou de nieuwe i3 gewoon een elektrische versie van de huidige 3-serie moeten zijn, vergelijkbaar met het recept van de iX3 en i4. Daarmee is de nieuwe i3 wel aanzienlijk minder revolutionair te noemen dan het huidige model in 2013 was. Want of je hem nu kunt waarderen of niet, met de i3 was BMW één van de weinige fabrikanten die destijds een EV in het gamma had.

Mercedes-Benz A-klasse

Met de A-klasse introduceerde Mercedes-Benz in 1997 een compacter instapmodel onder de C-klasse. De eerste generatie A-klasse verkreeg vooral bekendheid door de elandtest, waarbij de auto bij een uitwijkmanoeuvre niet geheel veilig bleek te zijn. Dat neemt niet weg dat het model behoorlijk succesvol was. In ons land rolde de A-klasse in 1999 4.327 keer de showroom uit. Het model evenaarde dat verkoopaantal sindsdien niet meer. Mercedes-Benz volgde bij de tweede generatie van de A-klasse in 2004 ongeveer dezelfde opzet met een hogere MPV-vorm, die ook als driedeurs leverbaar was.

Pas in 2012, 15 jaar na de introductie van de eerste A-klasse, ging het roer radicaal om voor dit type. De derde generatie van de A-klasse kromp met 15,4 centimeter in de hoogte ten opzichte van het origineel. Dat transformeerde het model behoorlijk: van een enigszins suffe, maar praktische MPV werd de eerste letter in het aanbod van Mercedes-Benz opeens een vlotte concurrent voor de Audi A3 en BMW 1-serie. Met name de laatste jaren verkoopt hij in ons land goed, mede dankzij de introductie van de vierde generatie. In 2019 wist Mercedes-Benz 4.264 exemplaren op kenteken te zetten in ons land.

Chevrolet Corvette

Sinds de introductie van de Chevrolet Corvette C1 in 1953 bleef de basis van de Amerikaanse sportauto nagenoeg ongewijzigd: een langgerekte motorkap met daaronder een V8 en erachter twee zitplaatsen. De C1 was er alleen als cabrio, maar de generaties daarna kwamen ook op de markt als coupé, waarvan de Stingray met zijn gespleten achterruit misschien wel het meest iconische model is. Tot aan de Corvette C7, die van 2014 tot 2019 in productie was, bleef Chevrolet trouw aan dit recept. Het uiterlijk van de Corvette veranderde door de jaren heen natuurlijk grondig, maar het silhouet van de sportauto bleef min of meer hetzelfde.

Tot vorig jaar, want 67 jaar na de introductie van de originele Corvette schuift de motor in de C8 van voor naar achter de cabine. Daarmee krijgt de Corvette opeens veel meer het silhouet van een supercar. Het is tevens de eerste productieauto van General Motors met een 'mid-rear'-configuratie sinds de Pontiac Fiero. Is het daarmee gedaan met de veranderingen aan de Corvette? Nee, want er staat een hybride variant op de rol en naar verluidt werkt Chevrolet ook aan een elektrische Corvette-crossover. Die laatste komt dan vermoedelijk wel naast de C8 of zijn opvolger in het gamma te staan.

Ford Puma

Bij de Ford Puma is er geen sprake van directe opvolging. Sterker nog, tussen de huidige en de eerste Puma gaapt een gat van ongeveer 18 jaar. De eerste Puma was op de markt van 1997 tot 2002 en was een compacte coupé met vier zitplaatsen die gebaseerd was op de vierde generatie van de Fiesta. Hoewel de Puma er sportief uitzag, was het niet bepaald een strepentrekker. De meest krachtige optie was een 1.7 viercilinder met 125 pk, waarmee het coupeetje in 9,2 seconden naar de 100 km/h kon accelereren en een topsnelheid behaalde van 203 km/h. Niet slecht, maar ook niet spectaculair.

De eerste Puma kon in Nederland niet echt potten breken. Zijn piek beleefde hij in 1999, toen Ford 562 nieuwe exemplaren op kenteken zette. Bij de nieuwe Puma is dat opeens een heel ander verhaal. Niet langer was de Puma een lage coupé, maar een compacte crossover. Dat de consument van nu helemaal wild wordt van dit voertuigtype, blijkt wel uit de verkoopcijfers. In 2020 verkocht Ford van de nieuwe Puma met 2.235 auto's meer exemplaren dan gedurende de hele levensduur van de eerste Puma. Ondanks het feit dat de tweede Puma hoger op zijn poten staat, hoef je op het vlak van sportiviteit niet veel in te leveren: de Puma is er namelijk ook als 200 pk sterke ST, die in 6,7 seconden naar de 100 km/h schiet.

Seat Toledo

De modelnaam Toledo werd in 2019 met pensioen gestuurd door Seat, maar heeft er een interessante 'carrière' op zitten. In 1991 verscheen de Toledo voor het eerst op de markt als liftback. Het hoekige model bleef tot 1998 in productie, waarna de tweede generatie hem afloste. De Toledo was dankzij zijn vaste achterruit niet langer een liftback meer, maar een sedan. Ook het ontwerp verschilde behoorlijk. De tweede generatie van de Toledo had namelijk veel rondere lijnen dan de eerste generatie.

Hoewel de eerste en tweede generatie van de Toledo duidelijk van elkaar verschilden - ondanks dat ze beiden getekend waren door Italdesign, de studio van Giorgetto Giugiaro -, maakt het model pas écht een gedaantewisseling door bij de derde generatie. Opeens was de Toledo namelijk... een MPV! Aangezien de MPV in 2004 nog helemaal hot was, is het niet eens zo'n heel rare move van Seat. Naast de Leon en Altea van die tijd is de Toledo echter maar weinig onderscheidend, met name van voren bezien is het een hele opgave om ze uit elkaar te houden. Het MPV-hoofdstuk van de Toledo werd in 2009 afgesloten. Vervolgens keerde het model in 2012 opnieuw terug als liftback, die net als zijn evenknie Skoda Rapid tussen het B- en C-segment in gepositioneerd was. Daarmee is de cirkel voor de Toledo rond, van liftback naar liftback. In 2019 viel voorlopig het doek voor de modelnaam, maar we wachten nog op het moment dat de Toledo terugkeert als pick-up. Of zoiets.

Heb jij nog andere voorbeelden van zulke metamorfoses? Schroom vooral niet om ze te delen in de reacties!