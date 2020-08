De Vluchtstrook: ruitenwissers op zijruiten en spiegels

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

In de loop der tijden zijn er innovaties gekomen en gegaan in de auto-industrie. Sommige dingen zijn een schot in de roos, andere zaken blijken vooral gimmicks. Dat laatste is het geval bij de af en toe nogal opmerkelijke ruitenwissers op Japanse auto's, eind jaren 80.

In Japan zijn ze niet vies van bijzondere uitvindingen. Als Europeaan kun je je ogen uitkijken in een stad als Tokio, want hoe Westers het hier en daar ook lijkt, je zult er dingen zien die je compleet versteld doen staan. Even een tukkie doen in een 'slaapcapsule' in een muur, een potje karaoke zingen terwijl een robot je een schaal sushi komt brengen, of even naar een toilet gaan waar je 30 opties hebt om de boel weer schoon te krijgen. Je kunt het je zo gek niet bedenken. Op autogebied waren de jaren 80 wat dat betreft een gouden tijdperk. In de 'Bubble Economy' groeiden in Japan de bomen tot in de hemel. Dat uitte zich in 'innovatieve' uitspattingen die net zo snel weg waren als ze kwamen.

Aangezien de rijkdom niet op leek te kunnen en er een onverzadigbare hang naar meer en meer luxe was, kwamen Toyota en Nissan met zaken op de proppen die vooral 'tof' waren. Om te beginnen met Nissan. Dat leverde namelijk op de Cedric Cima (Y31) een spiegelwisser. Een heel klein wissertje dat je spiegels vrij kon maken van vocht. De optie kwam op de bestellijst van de Cima in 1988 en verdween er een jaar later alweer. De luxe sedan (een hardtop, dus zonder B-stijl, nog zo'n typisch iets voor Japanners uit die tijd) had in de zijspiegel een mechanisme dat de kleine wisser op en neer bewoog. Ideaal om de boel goed schoon en vochtvrij te houden, al valt het over het algemeen wel mee hoe vies zijspiegels worden. Aan verwarmde zijspiegels heb je meer dan genoeg, dat besefte Nissan ook al snel. De spiegelwisser was dan ook geen lang leven beschoren, maar je kon er destijds als succesvolle Japanse zakenman natuurlijk wel geweldig de blits mee maken.

Bij Toyota gingen ze nog een stapje verder. Zo'n klein spiegelwissertje was natuurlijk grappig, maar viel niet echt op. Nee, als je het écht had gemaakt, dan had je een ruitenwisser voor je zijruiten! In hetzelfde jaar als de Cima toverde Toyota deze optie tevoorschijn voor de Chaser, Cresta en Mark II. Op bovenstaande foto zie je hoe het er op die laatste uitzag. Net als bij de Nissan functioneerde deze wisser vanuit de zijspiegel, alleen was het werkgebied aanzienlijk groter. Of je goed zicht had in je zijspiegels had volgens Toyota kennelijk meer te maken met hoe schoon je zijruiten waren, dan of de spiegels zelf wel helder genoeg waren. Deze wissers zorgden er niet alleen voor dat water op de ruiten weggewist werd, het ging nog veel verder. Boven de plek in de zijspiegel waar de wisser aangestuurd werd, zat namelijk zelfs een klein sproeiertje. Even wat sop op de ruit sproeien en wissen maar, ideaal. Als de wisser klaar was, viel hij keurig terug in een houdertje op de sierlijst.

Zoals je al wel kunt raden, was ook de zijruitenwisser geen lang leven beschoren. Net als de spiegelwisser hield het met het uitzwaaien van de jaren 80 én de daarbij horen economische bubbel weer op. Echt een gemis is het niet, maar toch leuk dat het ooit heeft bestaan.