De 10 meest gezochte auto's op AutoWeek.nl

AutoWeek Carbase is ons eigen vergelijkingsplatform voor alle automodellen. Hier kun je per model in één oogopslag alle varianten zien, de prijzen en specificaties vergelijken en zelfs teruggaan in de tijd om de cijfers van oudere modellen erbij te pakken. Handig als je in de markt bent voor een nieuwe auto en nog zoekende bent, maar ook leuk om gewoon eens een kijkje te nemen en verschillende auto's of varianten naast elkaar te leggen.

De A-segmenters schitteren in het onderstaande lijstje in ieder geval door afwezigheid. Net als de B-segmenters overigens. Het begint pas bij het C-segment met de Golf, de Focus en de Octavia. Ook opvallend: qua hoog- en laagpotigen is het lijstje in het voordeel van de auto's die lager bij de grond staan. Alleen de Skoda Enyaq, Volvo XC40, Volkswagen Tiguan en Hyundai Tucson staan hoger op hun wielen. Vooral gezien de huidige trend van cross-overs en SUV's in autoland is dit een opvallend gegeven.

Daarnaast valt het aantal EV's in dit lijstje ook behoorlijk mee. De Skoda Enyaq is het enige model in dit lijstje dat alleen met een elektrohart verkrijgbaar is. De Volvo XC40 is als P8 Recharge in ons land razend populair, maar wordt ook nog gewoon geleverd met verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen. Bij de overige modellen in dit lijstje is dat eveneens het geval. Verder valt het ontbreken van de Kia Niro op, qua verkoopaantallen de populairste auto van Nederland. Kennelijk was de behoefte om de Koreaan in een zoekopdracht of vergelijk mee te nemen niet heel groot.

De premium Duitsers zijn in ieder geval goed vertegenwoordigd. Op de Mercedes-Benz C-klasse werd het meest gezocht, maar ook de BMW 3-serie is een graag geziene gast op CarBase. De Audi A4 is dan weer nergens te bekennen. Ook van de Tesla Model 3, toch wel een belangrijke rivaal voor de bovenstaande modellen, ontbreekt ieder spoor, net als van nieuwe EV's als de Kia EV6. Wellicht dat de rollen komend jaar omgedraaid zijn.