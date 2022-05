Tokyo Motor Show gaat 'Japan All-Industry Show' heten

Bij de 'All-Industry Show' gaat het niet alleen maar meer om auto's en mobiliteit, maar vooral om de industriële samenwerking die nodig is om klimaatneutraliteit te bereiken. Dat zegt Akio Toyoda, de CEO van Toyota en de voorzitter van de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), tegenover onder meer Automotive News. De JAMA organiseert al sinds 1954 de Tokyo Motor Show, die in 2023 dus onder een andere naam terugkeert. "We gaan verder dan alleen de mobiliteitsindustrie, met alle Japanse industriële partijen die als een team werken, de start-ups inbegrepen", aldus Toyoda. "We willen er een compleet nieuwe beurs van maken en het evenement zowel in naam als in het echt transformeren."

Wat die transformatie dan precies inhoudt en hoeveel industriële partijen deelnemen aan het evenement, vermeldt Toyoda niet. Vorig jaar zei Toyoda al dat hij ook andere sectoren bij de Tokyo Motor Show wilde betrekken. Toen liet hij nog weten dat de beurs in 2023 het thema 'Green and Digital' zou krijgen. Dat plan lijkt nu dus in de prullenbak verdwenen, al gaan de woorden 'groen' en 'digitaal' gezien de opzet van de show en de huidige trends in de auto-industrie hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol spelen.

In 2021 werd de tweejaarlijkse Tokyo Motor Show wegens het coronavirus voor het eerst in zijn geschiedenis afgeblazen. De laatste editie van de beurs vond in 2019 plaats, toen kwamen 1,3 miljoen bezoekers op het evenement af.