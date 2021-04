Tokyo Motor Show 2021 afgeblazen

De Tokyo Motor Show, die dit jaar in oktober plaats had moeten vinden, is afgeblazen vanwege het coronavirus. Dat maakte Akio Toyoda, topman van Toyota en tevens voorzitter van de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), vandaag bekend. Het zou namelijk te moeilijk worden om het evenement op een veilige en verantwoordelijke wijze te organiseren.

Het is de eerste keer sinds de eerste editie van de Tokyo Motor Show in 1954 dat het evenement niet doorgaat. Het tweejaarlijkse evenement is voor het laatst gehouden in 2019, toen kwamen er in totaal 1,3 miljoen bezoekers op af. De JAMA is de organisator van de autobeurs. Volgens Toyoda is het wegens de pandemie te moeilijk om de Tokyo Motor Show op een veilige en verantwoordelijke wijze te organiseren. Een virtuele variant, zoals de Tokyo Auto Salon heeft gedaan, is volgens hem geen optie. "Het is moeilijk om het evenement op zo'n manier te organiseren dat bezoekers de voertuigen in het echt kunnen ervaren," zei hij vandaag in een persconferentie van de JAMA. "We willen het evenement niet online doen, dat is de reden waarom we de show deze keer hebben afgeblazen."

Wanneer de volgende editie van de Tokyo Motor Show plaatsvindt, is nog niet bekend. De organisatie overweegt volgens Automotive News in 2022 of 2023 de poorten weer te openen. In ieder geval krijgt de beurs dan een andere naam: de Tokyo Mobility Show. Wat dat voor veranderingen gaat opleveren voor de inhoud van het evenement is nog niet duidelijk, maar het ligt enigszins voor de hand dat hier meer aandacht gaat zijn voor vernieuwende mobiliteitsconcepten van autofabrikanten.

Overigens ging op hetzelfde continent de Shanghai Motor Show wél gewoon door. Enkele belangrijke primeurs aldaar waren, naast het vele nieuws van Chinese merken, de Mercedes-Benz EQB, Volkswagen ID.6, Ford Evos en de Audi A6 e-tron Concept.