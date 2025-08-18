Ga naar de inhoud
Toen kleur nog mocht: BMW M850i Edition M Heritage

Niet voor ons, wel lekker

13
Jan Lemkes

De BMW 8-serie is alweer zo lang onder ons, dat je bijna zou vergeten dat er in de jaren 90 ook een 8-serie was. BMW zelf is dat niet vergeten, en de M850i Edition M Heritage is het bewijs.

De BMW 8-serie van de jaren 90 zal bij velen meer tot de verbeelding spreken dan de huidige, al was het maar door zijn klapkoplampen en B-stijlloze coupé-koets. Toch is ook de huidige ‘8’ een indrukwekkende auto, die door zijn ‘ouderwetse’ dashboard zonder gigantische schermcombinatie bovendien ook steeds meer opvalt in het huidige aanbod van dit merk.

BMW M850i Gran Coupe M Heritage

Tijdens de Monterey Car Week en meer specifiek het concours van Pebble Beach denkt BMW terug aan de eerste 8-serie met de BMW M850i Edition M Heritage. De speciale editie, die opvallend genoeg alleen als Grand Coupé leverbaar is, heeft een gitzwart M-interieur met speciale mat-carbon afwerking en zit standaard bomvol opties.

BMW M850i Edition M Heritage

De buitenzijde is helemaal ‘shadow line’ uitgevoerd, dus zonder chroom en met veel zwart, al ontbreekt donker ‘privacy glass’ uiteraard wel op deze sedan-achtige auto voor de Noord-Amerikaanse markt. Het klapstuk van de M Heritage is zonder twijfel zijn exterieurkleur, want BMW levert hem uitsluitend in vijf lakkleuren die op de oorspronkelijke 8-serie ook leverbaar waren. De auto op de foto’s is uitgevoerd in prachtig ‘Hellrot’, maar ook Mauritiusblauw, Cosmos Black, Oxford Green en Daytona Violet zijn leverbaar. Denk trouwens niet dat ook maar iemand aan de oorspronkelijke 8-serie gaat denken als je dit apparaat in ‘Cosmosschwarz’ bestelt, maar de overige kleuren zijn voor liefhebbers direct herkenbaar als klassieke BMW-tint.

BMW M850i Gran Coupe M Heritage

In Europa bestellen kan niet, namaken wel.

Helaas wordt de BMW M850i Edition M Heritage alleen leverbaar in de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Dankzij de BMW’s Individual-lakkleuren, gewoon beschikbaar in de configurator, kun je hem wel namaken. In knalrood en met Shadow Line-pakket, carbon dak, de juiste wielen en zwartlederen M-interieur komt de M850i Gran Coupé je in Nederland op €214.078 te staan, en dan hebben we nog lang niet alle opties van de M Heritage aangevinkt.

Signalement

Merk Bmw
Model M850i xDrive Gran Coupé
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 8 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 199.857

Specificaties

Brandstof benzine
Motor V8
Cilinderinhoud 4.395 cc
Maximaal vermogen 390 kW / 530 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 750 Nm bij 1.800 tpm
Inhoud brandstoftank 68 l
Lengte / breedte / hoogte 5.082 mm / 1.932 mm / 1.407 mm
Wielbasis 3.023 mm
Massa leeg 1.985 kg
Laadvermogen 615 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden voor245/35R20Prijzen
Banden achter275/30R20Prijzen
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 3,9 s
Brandstofverbruik 10,7 l/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 243 g/km
BMW BMW 8-serie Supercars & Sportscars

