Back to Basics: Volkswagen ID4

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Volkswagen ID4 draagt hoge verwachtingen met zich mee, maar wat zit er allemaal op en aan voor de basisprijs? AutoWeek pluist het uit in 'Back to Basics'. In ieder geval hoef je in de wintermaanden geen kou te lijden in de instapversie van de ID4.

Volkswagen ID4 Life

€47.290

Volkswagen maakt het qua beschikbare aandrijflijnen in ieder geval makkelijk: de ID4 is namelijk aanvankelijk alleen te krijgen met een 204 pk sterke elektromotor en een accucapaciteit van 77 kWh. Vooralsnog staat er geen zwakkere of snellere variant in de prijslijst, bij concerngenoot Skoda Enyaq iV is dit bijvoorbeeld wel het geval. Die aandrijflijn zorgt in de ID4 niet voor bijster sportieve prestaties, maar je hoeft je er absoluut niet voor te schamen. De sprint naar de 100 km/h is geklaard in 8,5 seconden. Belangrijker: de maximale actieradius bedraagt 520 kilometer. Voor mensen die regelmatig zwaarder materiaal moeten trekken is er wel een lichte teleurstelling: achter de ID4 mag je namelijk maar maximaal 1.000 kilo hangen.

Bij het samenstellen van de ID4 kun je kiezen uit vijf reguliere uitvoeringen: Life, Business, Family, Tech en Max. Omdat de ID4 pas net op de markt is, levert Volkswagen hem tijdelijk nog als 1st en 1st Max. De Life en 1st ontlopen elkaar qua prijs met €50 in het voordeel van de Life, maar voor die vijf tientjes rolt de 1st op 20- in plaats van 19-inch lichtmetaal, heeft hij zilverkleurige accenten op het exterieur (bij de reguliere uitvoeringen onderdeel van het Exterieur Style Pakket à €630) en is privacy glass aanwezig. Voor het overige is de uitrusting gelijk. Omdat het hier zoals gezegd gaat om een tijdelijke uitvoering, nemen we de eenvoudigere Life voor deze rubriek als uitgangspunt.

Meerdere variaties

Bij Volkswagen is 'kleurrijk' wellicht niet het eerste woord dat je te binnen schiet. Voor de standaardkleur van de ID4 klopt dat zeker, want 'Moonstone Grey' is alles behalve opvallend. Voor een meerprijs van €795 is er wel wat variatie mogelijk in de vorm van een zwart dak. Daarvoor dien je echter ook meteen het eerder genoemde Exterieur Style Pakket aan te vinken, waardoor de totale meerprijs van het contrasterende dak op €1.425 uitkomt. Naast 'Moonstone Grey' kun je kiezen uit vijf metallic lakkleuren, ieder met een meerprijs van €795. 'Blue Dusk' en 'Honey Yellow' zijn dan wél weer kleurrijke keuzes. Bij de metallic lakken is het zwarte dak inbegrepen bij het Exterieur Style Pakket, waardoor het prijsverschil van die optie kleiner is.

Standaard rolt de ID4 Life op 19-inch lichtmetaal. Desgewenst schroeft Volkswagen er 20- of 21-inch wielen onder. Daarmee kun je de ID4 Life in principe net zo aankleden als de duurdere varianten, maar wel blijft er nog een belangrijk verschil bestaan: de instapversie moet het namelijk stellen zonder adaptieve ledkijkers met doorlopende lichtbalk vóór en achterlichten met 3D-effect. Deze zaken zijn ook niet als losse opties leverbaar. De Life is dus altijd gebonden aan de minder uitgebreide led-verlichting. Die hoef je niet handmatig aan te zetten, want standaard heeft de ID4 een licht- en regensensor aan boord. Verder zijn parkeersensoren voor en achter altijd aanwezig en zijn de buitenspiegels elektrisch inklapbaar.

Warmpjes bij

Waar je bij het exterieur nog kunt kiezen uit een aantal variaties, heb je voor het interieur van de ID4 Life geen keuze. Je zult genoegen moeten nemen met de stoelbekleding in de stof 'Matrix' en een combinatie van grijs en zwart voor de bekleding. Ook voor de sierlijsten kun je geen andere materialen kiezen: what you see, is what you get. Om het toch nog een beetje gezellig te maken in het interieur heeft de sfeerverlichting tien verschillende kleuren. De bediening van de ID4 verloopt hoofdzakelijk via het centrale touchscreen. Standaard heeft deze als 'Discover Pro' een formaat van 10-inch, in de duurdere 'Tech' en 'Max' is het scherm 2 inch groter. Het instrumentarium is standaard digitaal. Qua functionaliteit hoef je voor zaken als navigatie, DAB+ en Apple CarPlay niet meer bij te betalen op de Life. Ook kan de smartphone draadloos opgeladen worden.

In deze koude maanden is het verder fijn om te weten dat zowel de voorstoelen als het stuur standaard verwarmbaar zijn. Ook kun je de ID4 Life voorafgaand aan de rit al verwarmen, zodat je nooit in hoeft te stappen in een koude auto. Gescheiden klimaatcontrole met twee zones zit er eveneens op. De stoelen moet je wel handmatig verstellen, want die zijn pas vanaf het uitrustingsniveau Tech elektrisch verstelbaar. Overigens is op de Life alleen de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar. Ook voor de bediening van de achterklep is handwerk vereist. De ID4 is wel zonder de sleutel te starten, maar voor de ontgrendeling van de auto moet je de sleutel nog wel ter hand nemen.

Overzichtelijk

Qua veiligheidssystemen blijft er op de Life niet heel veel meer te wensen over. Front Assist, Adaptive Cruise Control, Verkeersbordenherkenning en Lane Assist zijn standaard aanwezig. Voor uitgebreidere autonome functies zoals Traffic Jam Assist moet je je heil zoeken bij de 'Tech'. Vanaf dat uitrustingsniveau levert Volkswagen eveneens een dodehoekassistent. Voor wat betreft het laden krijg je standaard een Mode 3-laadkabel mee voor de wallbox of publiek laden. Een warmtepomp is als optie voor €1.258 te verkrijgen op de Life. Dat is ook meteen één van de weinige losse opties, want daar doet Volkswagen verder niet echt aan bij de ID4. De enige andere optie die je nog kunt krijgen is een elektrisch uitklapbare trekhaak à €868. Voor een rijker uitgeruste ID4 moet je dus opteren voor één van de duurdere uitvoeringen.