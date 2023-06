'Tesla plant tweede Europese gigafactory in Spanje'

De Spaanse krant CincoDías meldt aan de hand van informatie van anonieme bronnen dat Tesla in gesprek is met de lokale overheden van de Spaanse stad Valencia over de bouw van een nieuwe gigafactory. De gesprekken zouden in een vergevorderd stadium zijn en met de bouw zouden investeringen van 'ruim €4,5 miljard' gemoeid zijn. Het gaat om Tesla's tweede Europese gigafactory, na de eerste - nabij Berlijn - die in 2022 begon te draaien.

De bouw van de Berlijnse gigafactory duurde zo'n drie jaar, dus verwacht geen Tesla's uit Spanje vóór 2027. Mits de plannen doorgaan, natuurlijk. Het vermoeden dat dit zal gebeuren, is in ieder geval donkerbruin. De lokale overheden van Valencia laten niks los over de plannen, maar dat er een internationale automotive speler - anders dan Volkswagen - is die een miljardenbedrag zou willen investeren in de regio, werd al eerder duidelijk.

Tesla groeit

Nu er ook nog anonieme bronnen zijn die menen dat het Tesla is, lijkt de tweede Europese gigafactory vrijwel zeker. Heel opmerkelijk zou dat niet zijn: Europa is een belangrijke afzetmarkt voor elektrische auto's en de afzetcijfers van Tesla groeien nog steeds als kool. De Tesla Model Y is momenteel zelfs de bestverkopende auto ter wereld - en dat voor een EV.