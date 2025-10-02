Ga naar de inhoud
Tesla noteert verkoopgroei in derde kwartaal na reeks dalingen

Tesla Model Y

Tesla heeft in het derde kwartaal ruim 7 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Dat is opvallend, want in de twee kwartalen hiervoor zag de maker van elektrische auto's de verkopen juist nog terugvallen, waarbij het bedrijf last had van kritiek op topman Elon Musk. Ook hadden kenners volgens persbureau Bloomberg in doorsnee gerekend op een daling van de verkopen.

In de periode van juli tot en met september leverde Tesla wereldwijd iets meer dan 497.000 auto's af, meldde het bedrijf. In het derde kwartaal van 2024 ging het nog om bijna 463.000 auto's.

Musk kreeg eerder kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast is Musk bij een grote groep mensen omstreden door zijn steun voor de radicaal-rechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen in Duitsland. Het bedrijf heeft ook in de basis relatief oude modellen en kampt met toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's.

