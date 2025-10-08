Tesla Model 3 ook als goedkopere Standard

Dinsdag ging het doek van de Tesla Model Y Standard, een eenvoudiger ogende én uitgevoerde versie van de Tesla Model Y. Hiermee wil Tesla zijn klantenkring wat uitbreiden naar mensen die wel een nieuwe EV willen, maar kunnen leven met wat minder luxe. Niet alleen de Tesla Model Y krijgt zo'n uitvoering, ook de Model 3 gaat aan de Standard.

In de configurator in de VS is de Tesla Model 3 Standard al uitgebreid te bewonderen. Je hebt een wat meer getraind oog nodig om de verschillen met duurdere uitvoeringen te ontdekken dan bij de Model Y. De Tesla Model 3 Standard onderscheidt zich vanbuiten bijvoorbeeld alleen van de andere versies met zijn 18-inch 'Prismata'-wielen, al zijn ook gewoon 19-inch wielen beschikbaar. Vanbinnen valt vooral op dat de Tesla Model 3 Standard andere stoelen heeft en dat de bekleding van een eenvoudiger en louter zwart materiaal is. Je moet het ook zonder sfeerverlichting doen, er is een eenvoudiger geluidssysteem met zeven in plaats van vijftien luidsprekers, het glazen dak is echter wel gewoon van de partij. Net als in de Tesla Model Y Standard ontbreekt een schermpje voor de achterpassagiers.

Op technisch vlak zijn er ook hier verschillen met de nu 'Premium' geheten reeds bekende uitvoering erboven. Zo is de Tesla Model 3 Standard met een sprinttijd van 5,8 seconden van 0 naar 60 mph (97 km/h) negen tienden trager en ligt het rijbereik met 321 mijl (516 km, EPA) 42 mijl lager (68 km). Ook bij de Tesla Model 3 Standard rekenen we op passieve demping, in plaats van de complexere dempers die de reguliere Model Y en Model 3 tegenwoordig hebben. Al met al levert het in elk geval wel mooi 5,5 mille besparing op in de Verenigde Staten, dus nog meer dan bij de Model Y Standard. We zijn benieuwd of deze ook naar Nederland komt, de Tesla Model Y Standard verwachten we hier in elk geval wel.