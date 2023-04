Ja, we weten het, je wordt overspoeld met Tesla-berichten. Toch zit er niets anders op, want er is wéér nieuws te melden. De zojuist in prijs verlaagde Tesla Model 3 is er immers ook weer als Long Range met alleen achterwielaandrijving. Concreet betekent dat méér bereik dan een reguliere Long Range, maar dan voor minder geld. Er zit wel een zakelijk addertje onder het gras.

De Tesla Model 3 Long Range RWD is een nu grotendeels vergeten versie die in 2019 een paar maanden werd aangeboden. Ook toen al was dit voor veel mensen de ‘gulden middenweg’: wel de grote accu van de reguliere Long Range, maar niet diens extra elektromotor. Een LR RWD zit met zijn snelheid en prijs dus ergens tussen de (destijds nog SR+ geheten) basisversie en de reguliere Long Range in, maar komt door zijn hogere efficiëntie verder op een volle accu dan welke andere variant dan ook. De LR RWD was een uitvoering voor de kenners, want in de configurator van Tesla was hij nooit te vinden. Tesla presenteerde hem als een zogenaamde ‘off-menu’-optie, die je alleen kon bestellen door die wens door te geven aan een Tesla Store.

Eind 2019 haalde Tesla deze variant van de Model 3 weer van de markt en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Tot nu toe dan, want in een mail aan zakelijke klanten kondigt Tesla de herintroductie van de Long Range RWD aan. De nieuwe Tesla Model 3 LR RWD heeft een WLTP-actieradius van 634 kilometer, lezen we daar. Méér nog dan voorheen, want toen bleef dit model steken op 600 kilometer. Ter vergelijking: een nieuwe Long Range AWD komt 602 kilometer ver, een achterwielaandrijver met de kleinere accu 491.

Alleen zakelijk

De Tesla Model 3 Long Range RWD heeft al een prijs: €45.990. Dat is zoals gewoonlijk bij Tesla zonder afleverkosten, dus reken op €46.993 inclusief die verplichte kosten. Daarmee is de achterwielaandrijver €4.000 voordeliger dan een AWD en €4.000 duurder dan een instap-Model 3. Precies ertussenin dus, maar er is een grote ‘maar’. De Tesla Model 3 Long Range RWD is vooralsnog puur bedoeld voor de zakelijke markt. Hij staat dus als vanouds niet in de configurator, je kunt hem alleen bestellen via de leasemaatschappij of de Tesla 4 Business-accountmanager.

Nieuwe prijzen Model S en Model X

Nu we toch bezig zijn: ook de prijzen van de Model S en Model X zijn verlaagd. De Model S Long Range zakt van €114.990 naar €104.990 (alles exclusief afleverkosten), de razendsnelle Plaid van €139.990 naar €129.990. Bij de Model X noteren we voor de Long Range € 113.990 en voor de Plaid €133.990. De snelle rekenaar heeft het al door: over de hele linie gaat er €10.000 vanaf.