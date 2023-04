'Tesla waardevolste automerk ter wereld'

Welk automerk is nou het waardevolst? Daarover zijn de meningen duidelijk verdeeld. Volgens Brand Finance is het Tesla. Daarmee deelt het de inschatting die Kantar vorig jaar deed, maar niet die van Interbrand.

Is Tesla of Toyota nou het waardevolste automerk ter wereld? Nou, volgens Kantar was het krap een jaar geleden al Tesla en nu zet ook Brand Finance het Amerikaanse merk bovenaan de lijst. Brand Finance, dat al jaren met een rangschikking van automerken komt, stelt dat Tesla 66,2 miljard dollar waard is, ofwel €60,6 miljard.

Vorig jaar zette Brand Finance Toyota nog bovenaan, maar dat wisselt nu van plaats met Tesla en staat op plaats drie met een geschatte waarde van 52,5 miljard dollar. Mercedes-Benz staat ertussen, met 58,8 miljard dollar. Tesla maakte in het voorbije jaar volgens Brand Finance een waardegroei van maar liefst 44 procent door, waar die van Mercedes-Benz daalde met 3 procent en die van Toyota zelfs met 18 procent. BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Ford, Hyundai en Audi maken de top tien achtereenvolgens compleet.

“Deze groei in merkwaarde is een positief teken voor Tesla, omdat het aangeeft dat consumenten het merk meer herkennen en waarderen, wat mogelijk kan leiden tot meer verkopen en inkomsten in de toekomst", aldus de hoofdverantwoordelijke van Brand Finance's waarde-onderzoek. "De auto-industrie is zeer competitief, dus voor Tesla is het een opmerkelijke prestatie om dit niveau van groei in merkwaarde te bereiken en een bewijs van de waarde van het merk. Tesla moet nu werken om deze vooruitgang te beschermen om merkkracht op de lange termijn op te bouwen.”

Tesla of Toyota?

Zoals gezegd lijken de meningen verdeeld over welk merk nou het waardevolst is. In november behandelden we voor het laatst een dergelijk onderzoek, toen van Interbrand, dat Toyota bovenaan zette. Interbrand schatte de waarde van Tesla destijds in op €47,7 miljard, flink lager dus dan de recentere schatting van Brand Finance. Toyota was met een waarde van €72,84 miljard het meest waardevolle automerk en (daarover zijn ze het dan wel weer eens) Mercedes-Benz was goed voor de tweede stek.