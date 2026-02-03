Ga naar de inhoud
Tesla is 2026 slecht begonnen: registraties in Nederland verder gekelderd

Enorm in de min

Tesla Model Y Standard
Lars Krijgsman

Tesla had in 2024 een topjaar, maar zag zijn registraties in Nederland in 2025 vrijwel maandelijks inzakken. Het tij is voor Tesla nog niet gekeerd, want ook in januari ging het ronduit slecht.

In 2024 registreerde Tesla in Nederland ruim 30.000 nieuwe auto's. Daarmee was het na Kia, Volvo en Toyota het populairste merk in ons land. Vorig jaar ging het Tesla minder voor de wind. De registraties halveerden vorig jaar bijna en de registratieteller eindigde op een teleurstellende 16.703 nieuwe Tesla's. Helaas voor Tesla is 2026 niet sterk begonnen.

In januari registreerde Tesla in Nederland slechts 307 nieuwe auto's. Dat waren er maar liefst 67 procent minder dan in januari vorig jaar. Ter vergelijking: in januari van Tesla's topjaar 2024 zijn er in Nederland 1.610 nieuwe Tesla's geregistreerd. In januari 2023 zette het 590 exemplaren op kenteken. Het marktaandeel van Tesla is ten opzichte van januari vorig jaar ruimschoots gehalveerd van 2,8 naar nog geen 1,1 procent.

Vrijwel alle nieuwe Tesla's die in januari zijn geregistreerd, waren een Tesla Model Y. Het gaat om 293 exemplaren. De Tesla Model 3 was slechts goed voor zeven stuks. De Model S en Model Y waren samen goed voor zeven registraties.

