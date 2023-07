Tesla heeft spotgoedkope oplossing voor rechtsgestuurde markten

Hoewel vooral de Britten anders zullen beweren, rijden ze toch echt aan de verkeerde kant en zit het stuurwiel dus ook aan de verkeerde kant. Dat vindt Tesla kennelijk ook, want het neemt naar verluidt vanwege 'logistieke en productietechnische struikelblokken' al een tijdje niet meer de moeite om van de Model S en Model X nog rechtgestuurde exemplaren te bouwen. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld in Australië, waar moderne auto's het stuur rechts móeten hebben, de Model S en Model X ook niet meer leverbaar zijn. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk nog wel, al stuiten eigenaren daar natuurlijk wel op ongemakken met het stuurwiel aan de linkerkant.

Wat doe je bijvoorbeeld als je een parkeergarage in rijdt en je een kaartje uit het paaltje wil trekken, maar je hebt geen passagier aan boord? Dan kun je natuurlijk je gordel los doen en even richting de passagiersstoel kruipen om er bij te kunnen, maar dan vraag je je na een tijdje toch af waarom je in vredesnaam per se die Tesla wilde hebben. Om dat voor te zijn, heeft Tesla in elk geval in het VK nu een bijzondere accessoire voor zijn klanten. Daar duiken namelijk beelden op van 'The Reacher'. Dat is een heuse grijper die doet denken aan het gereedschap waar je afval mee op kunt ruimen, alleen dan met een iets minder hoog 'plantsoenmedewerker-gehalte'. The Reacher komt in een keurig doosje en de naam staat er in glanzende letters op, om het geheel nog een beetje fatsoenlijk te presenteren. Alsnog niet de meest elegante oplossing, maar best geinig toch?