Tesla Model X vernieuwd

Het mag geen verrassing heten dat de Model X van nagenoeg dezelfde vernieuwingen profiteert als de vernieuwde Tesla Model S. Dat betekent onder meer dat ook de Model X het voortaan met minder chroomafwerking moet doen en dat er aan zowel voor- als achterzijde nieuwe bumpers worden geplaatst. Net als in de Model S vinden we ook in de gefacelifte Model X een compleet nieuw dashboard, compleet met een futuristisch ogend stuurwiel dat van nieuwe aanraakgevoelige knoppen is voorzien waarmee Tesla de nu ontbrekende stengels op de stuurkolom ondervangt. Dat het 17-inch grote verticaal geplaatste display is vervangen door een horizontaal liggend net zo groot exemplaar met een verbeterde resolutie, mag geen verrassing meer heten. De rijstanden P, R, N en D zijn handmatig te kiezen nabij de inductielader die nu plek biedt aan twee toestellen.

Net als in de vernieuwde Tesla Model S profiteren de achterpassagiers in de gefacelifte Model X van een nieuwe achterbank, compleet met een nieuwe middenarmsteun met opbergruimte. Achterop de middenarmsteun die zich tussen de voorstoelen bevindt, zit net als in de Model S nu een 8-inch groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Je kunt er volgens Tesla met een draadloze controller ook op gamen. De game computer, zoals Tesla de nieuwe hardware noemt, heeft 10 teraflops aan rekenkracht. De Model X krijgt onder meer standaard tri-zone temperatuurregeling, geventileerde voorstoelen en HEPA-luchtfiltratie. Een audiosysteem met 22 luidsprekers is tevens beschikbaar.

Versies en prijzen

Het leveringsgamma van de vernieuwde Model X is net als dat van de aangescherpte Model S net even anders dan voorheen. De Long Range-variant blijft. Deze €99.990 kostende Dual Motor-variant heeft een geschat rijbereik van 580 kilometer, een topsnelheid van 250 km/h en zou in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen sprinten. Let wel, dit zijn nog geen definitieve cijfers. De Performance-variant is vervangen door de Tesla Model X Plaid, een dankzij drie elektromotoren 1.020 pk sterke variant die de Model X in 2,6 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. De elektrische actieradius wordt geschat op 547 kilometer. Deze variant heeft een topsnelheid van 262 km/h. Een Plaid+ variant zoals de nieuwe Model S die kent, heeft de Model X vooralsnog niet.

Ook hier geldt dat de definitieve Europese specificaties later worden vrijgegeven. Dan wordt ook meer bekend over de herziene accutechniek waar Tesla melding van maakt. Tesla spreekt namelijk van een nieuwe thermische architectuur. Het accupakket moet onder meer sneller op te laden zijn.