Terugblik: 'Renault presenteert eerste elektrische auto’s'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Halverwege april 2010 stuurt Renault de eerste foto’s van zijn EV’s rond. We ontmoeten via de digitale weg de Fluence Z.E. en Kangoo Z.E. Precies, de Zoe bestaat dan nog niet eens. Wel trakteert Renault ons een jaar eerder op de Zoe Z.E. Conceptcar, een futuristische tweedeurs. In september 2010 beleeft de Zoe in conceptuele vorm zijn tweede debuut. Deze Zoe Preview lijkt sterk op de Zoe zoals we hem nu allemaal kennen, maar rond de paasdagen van 2010 was dat nog strikt geheim. Wel krijgen we dus de elektrische sedan en bestelbus te zien, waarvan overigens al reguliere exemplaren op fossiele brandstoffen rondrijden.

Naast de eerste beelden stuurt Renault ook de eerste specificaties rond. Het is met de kennis van nu bijna aandoenlijk. De elektromotor in de Fluence is goed voor 95 pk. Het accupakket heeft een capaciteit van 22 kWh. Dit alles zorgt voor een (NEDC-)actieradius van 160 kilometer. Nu een lachtertje, toen best een prestatie. De Kangoo blijkt een minder sterke elektromotor van 60 pk te krijgen, maar de batterij is even groot. Ook de Kangoo zou 160 kilometer ver op een volle accu moeten komen. De blauwe accenten rondom de koets en de nieuwe ‘Energy Blue’-lakkleur zien we voor het eerst.

De Fluence Z.E. ziet uiteindelijk tussen 2011 en 2014 het levenslicht in het Turkse Bursa. In Europa kopen een kleine vierduizend mensen een exemplaar, onder wie 123 Nederlanders. Zodra wij de Fluence Z.E. in Europa uitzwaaien, wacht de auto een nieuwe carrière aan de andere kant van de wereld. In Zuid-Korea en China gaan Samsung Motors en Dongfeng Renault dan namelijk aan de slag met hun versies van de elektrische Fransman. De elektrische Kangoo staat nog steeds bij de dealers. Dat is echter niet dezelfde versie als die in 2010 werd getoond, want zo’n drie jaar geleden steekt Renault de besteller in het nieuw. Het belangrijkste nieuws: de actieradius neemt toe tot 270 km (NEDC). Naast een bestelversie volgt ook een variant met ruimte voor passagiers. Zelfs de paus stapt over op een elektrische auto en neemt een Kangoo Z.E. De huidige versie moet nog heel even mee, maar de vervanging staat klaar. De in 2019 gepresenteerde Kango Z.E. Concept is een voorbode van deze nieuwkomer.

Renault boert ondertussen goed op elektrisch vlak. De Zoe is met afstand de bestverkochte EV van het merk. Pas geleden is het 200.000e exemplaar gebouwd én toevallig overhandigd aan een Nederlander. Na verschillende subtiele aanpassingen steekt Renault de elektrische hatchback vorig jaar in een sterk vernieuwd jasje. Na WLTP-metingen blijkt de nieuwe Zoe 394 kilometer ver te kunnen komen op één lading. Ook kan de Fransman voortaan overweg met een snellader. Voor later dit jaar staat de Twingo Z.E. op de planning. Deze krijgt het accupakket uit de eerste Fluence en Zoe en moet 180 kilometer ver komen. Voor volgend jaar staat een elektrische cross-over op de agenda.

Grappig genoeg blikt Renault in het bericht van tien jaar geleden vooruit op 2020: “De Fransen denken dat in 2020 tien procent van alle verkochte auto's op de wereld een elektrische is.” In Nederland was dit in 2019 wonderbaarlijk het geval, maar voor de rest van de wereld ligt die lat nog iets te hoog.