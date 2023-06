Renault Kangoo nu ook met maatje meer

Koeriers, aannemers en andere ondernemers die op jacht zijn naar een nieuwe bestelauto opgelet: de Renault Kangoo er voortaan ook met een maatje meer. De langere en dus extra praktische Renault Kangoo in lengtemaat L2 is er met diverse motoren en in verschillende uitvoeringen. AutoWeek heeft de prijzen.

De Renault Kangoo is vooral in bedrijfswagenland al jaren een begrip. De huidige generatie Renault Kangoo is er met verbrandingsmotoren én als volledig elektrische Kangoo E-Tech. De Kangoo met verbrandingsmotoren en dus zonder E-Tech-toevoeging was vooralsnog in slechts één lengtemaat te krijgen, maar is er naast als L1 nu ook als L2.

De Renault Kangoo L2 is met zijn lengte van 4,91 meter aanzienlijk langer dan de 4,49 meter lange L1-versie. Het lengteverschil bedraagt maar liefst 42 centimeter. Die extra lengte levert de langere Kangoo een laadvolume op van 4,2 kubieke meter. De Kangoo L1 blijft op 3,3 kubieke meter steken. De langere Kangoo is net als de kortere versie met diverse aandrijflijnen beschikbaar, maar de 75 pk sterke diesel en de 100 pk sterke benzineversie gaan aan zijn neus voorbij.

Motoren en prijzen Renault Kangoo L2

De prijzen van de Renault Kangoo L2 beginnen bij €19.970. Dat is uiteraard exclusief btw, het is immers een bedrijfswagen. Voor die net geen 20 mille krijg je de Kangoo L2 met 130 pk en 240 Nm sterke 1.3 TCe, een machine die aan een handgeschakelde zesbak is geknoopt. De vanafprijs geldt voor de Comfort-uitvoering. De Kangoo met 1.3 TCe is er ook als Luxe en in die uitvoering is hij naast met handbak (€21.370) ook met een EDC-automaat uit te rusten (€23.370).

Dieselen kan vanaf €20.970. Voor dat bedrag is de Kangoo in lengtemaat L2 er met 95 pk sterke 1.5 Blue dCi-dieselmotor. Ook hier geldt dat je voor dat bedrag een handbak en basisuitvoering Comfort krijgt. De Kangoo met deze 95 pk krachtige diesel is er ook als Luxe (€22.370) en in combinatie met die uitvoering kun je ook voor de EDC-automaat gaan (€24.370). De krachtigste dieselmotor is de 115 pk sterke variant van de 1.5 Blue dCi. Die is enkel te krijgen als Luxe en is er met handbak vanaf €23.170 en met automaat vanaf €25.170.

Vind je de Kangoo L2 en ook de Kangoo in lengtemaat L1 te groot? Dan kun je bij Renault aankloppen voor de 4,39 meter lange Renault Express op basis van de Dacia Dokker. Die heeft net als de korte Kangoo een laadvolume van 3,3 kubieke meter.