200.000ste Renault Zoe is voor Nederlander

Renault heeft met de Zoe een nieuwe productiemijlpaal behaald, want in het Franse Flins rolde de 200.000ste Zoe van de productieband. Leuke bijkomstigheid: die auto krijgt een Nederlands paspoort.

In ruim zeven jaar tijd heeft Renault 200.000 keer een Zoe geproduceerd. Robin Scholten uit Oisterwijk is de trotse eigenaar van het Franse jubileumnummer. Ter ere van het feestje reisde de Nederlander naar het Franse Flins af om de sleutels, of eigenlijk de startpas, in ontvangst te nemen. Dat gebeurde in het bijzijn van al het personeel dat dagelijks aan de elektrische Renault sleutelt.

In Nederland zijn in de loop der tijd 4.143 Zoe’s op geel kenteken gezet. Opvallend genoeg is 2019 zijn beste jaar op onze markt, want tot nu toe tekenden sinds de laatste jaarwisseling al 1.140 Nederlanders een koopcontract. Met de nieuwe variant die sinds vorige maand leverbaar is, hoopt Renault nog een extra verkoopsprintje te trekken.