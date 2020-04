Terugblik: ‘Nieuwe Smart ForFour samen met Renault-Nissan’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Exact tien jaar geleden werd er druk gespeculeerd over de komst van een nieuwe Smart ForFour. De eerste geruchten gingen erover dat de Smart een van de eerste resultaten zou worden van een nieuwe samenwerking tussen Daimler en Renault-Nissan. Tien jaar later kunnen we stellen dat we destijds op het goede spoor zaten.

Nadat Smart aan het einde van de vorige eeuw met de tweedeurs ForTwo komt, introduceert Mercedes-Benz bij zijn dochtermerk in 2004 de ruimer bemeten Forfour. Destijds klopt Smart bij Mitsubishi aan voor de ontwikkeling van de allereerste ForFour. Die vierzitter komt uiteindelijk op hetzelfde platform als de in 2003 gepresenteerde Mitsubishi Colt te staan en krijgt dezelfde MIVEC-benzinemotor onder de motorkap. Ook rolt de ForFour van precies dezelfde productieband. Nederlands trots in Born dus: de Limburgse NedCar fabriek. Smarts extra stevige en bekende stalen 'veiligheidskooi' uit de ForTwo wordt ook in de ForFour gebruikt. De 3.75 meter lange Smart is alleen geen lang leven gegund, want twee jaar later stopt de productie alweer.

Het blijft vervolgens lange tijd opvallend stil rondom de ForFour. Van de ForTwo verschijnt ondertussen een nieuwe generatie, maar over een vijfdeurs variant wordt met geen woord gerept. Tot in 2010 geruchten opdoemen via de Duitse media. Automobilwoche meldt op 6 april 2010 dat binnen enkele dagen meer bekend zou worden gemaakt over een samenwerking tussen Daimler en Renault-Nissan. Naast een rits nieuwe motoren voor bijvoorbeeld de A- en B-klasse en een Kangoo-achtige bestelbus voor Mercedes-Benz (later de Citan dus), zou er met Franse hulp nieuw leven in de Smart ForFour worden geblazen. Na een nieuwe Renault Twingo in 2012 duurt het echter nog eens twee jaar voordat de nieuwe Smart ForFour daadwerkelijk gepresenteerd wordt. Voor maar liefst zeventig procent zijn de Twingo en ForFour gelijk aan elkaar. Het recept is dan ook duidelijk: de vrij smalle en lange koets krijgt een korte neus, want de motor wordt in de achterbak gelegd. Een van de grootste kenmerken: de extreem korte draaicirkel. In tegenstelling tot de eerste ForTwo en Forfour lijken de auto’s zo’n 15 jaar later wél op elkaar. De koetsen en interieurs zijn identiek aan elkaar.

In tegenstelling tot de Renault krijgen de Smarts snel een volledig elektrische aandrijflijn. Nu zijn de versies op fossiele brandstoffen van de Smarts zelfs verdwenen en zijn de ForTwo en ForFour er enkel als elektrische EQ. Renault volgt deze trend uiteindelijk, want pas geleden presenteren de Fransen de Twingo Z.E.

De huidige Smart is de enige generatie die onder Renaults bewind is ontwikkeld. Daimler is vorig jaar namelijk een nieuwe samenwerking met het Chinese Geely aangegaan. Deze joint venture gaat zich over de compacte autootjes ontfermen. Over twee jaar moeten de eerste resultaten van deze samenwerking zichtbaar zijn en komen er nieuwe generaties van de ForTwo en ForFour. Deze gaan het levenslicht zien in een gloednieuwe Chinese fabriek.