Smart Forfour en Mitsubishi Colt: een kortdurende samenwerking

In de stroom van autonieuws trokken twee aankondigingen deze week de aandacht: Mitsubishi komt met een nieuwe Colt en Smart introduceerde een nieuw model, de ' #1 '. Het is opmerkelijk dat deze auto's min of meer tegelijkertijd worden getoond, want Smart en Mitsubishi werkten ooit samen. Het platform van de Colt werd in namelijk 2004 gebruikt voor de eerste Smart Forfour! Een terugblik op de geschiedenis van deze twee modellen.

Smart verwierf bekendheid met de City-Coupé, die in 1998 op de markt kwam. De kleine tweezitter was het resultaat van een samenwerking tussen het bedrijf achter de Swatch-horloges (SMH) en het toenmalige Daimler-Benz. Smart staat dan ook voor S(watch), M(ercedes) en 'Art'. Later kwam er ook een cabrioversie van op de markt, de City-Cabrio. Uiteindelijk veranderde Smart die naam in 2004 naar Fortwo, een modelnaam die nu nog steeds actief is.

Na de City Coupé zinde Smart op uitbreiding van het aanbod en kwam in 2003 met de Roadster, een tweezits sportautootje. In het aanbod van Smart ontbrak na de City-Coupé en Roadster echter nog een praktischere auto met meer dan twee zitplaatsen. Smart ging daarvoor om de tafel met Mitsubishi, dat in 2004 een geheel nieuwe Colt klaar had staan voor Europa. Die Colt was er eind 2002 al in Japan en Smart zag die auto als een ideale basis voor een grotere auto. De eerste Forfour werd geboren.

Nederlands tintje

Gelijkenissen tussen de Smart Forfour en Mitsubishi Colt zijn in uiterlijk opzicht eigenlijk niet te bespeuren. Smart maakte duidelijk werk van een eigen gezicht voor de hatchback. Om te beginnen was de Forfour met een lengte van 3,81 meter 5,8 centimeter korter dan de vijfdeurs Colt. Ook was de Forfour maar liefst 7 centimeter lager dan de Colt, die qua uiterlijk meer weg had van een MPV. De wielbasis van de twee modellen was dan wel weer identiek, wat erop duidt dat Smart niets vertimmerde aan het platform van de Japanners. Smart nam ook de motoren van Mitsubishi over, al kwam de Forfour er uiteindelijk ook als 177 pk sterke versie met hulp van Brabus. Toch even 27 pk meer dan de Colt CZT. De Forfour rolde overigens naast de Europese Colt van de band bij de Nederlandse autofabriek Nedcar in Born.

De Forfour had met zijn dubbele ronde koplampen en zes verticale ronde achterlichtunits een behoorlijk uniek uiterlijk. Ook het interieur verschilde behoorlijk van dat van de Colt, maar toch kon het publiek niet warm lopen voor de meer praktisch ingestelde Smart. De auto was ook in Nederland met een verkooptotaal van 3.493 exemplaren verspreid over een periode van drie jaar geen onverdeeld succes. Het leidde ertoe dat in 2006, twee jaar nadat de Forfour op de markt kwam, het doek alweer viel voor het model. De Colt hield het uiteindelijk met de nodige wijzigingen vol tot 2013.

Hedendaagse interpretaties

Ondanks het beperkte succes van eerste generatie Forfour, probeerde Smart het in 2014 opnieuw met de tweede generatie Forfour. Ook dat model ontwikkelde het merk niet zelf. Smart zocht ditmaal de samenwerking op met Renault. De tweede Forfour deelde zijn platform met de Renault Twingo, wat betekende dat hij voortaan de motor achterin had liggen. Ook had de nieuwe Forfour achterwielaandrijving, waarmee hij dus in zekere zin meer trouw was aan de oorsprong van Smart - de City-Coupé - dan zijn voorganger. Die Forfour hield het uiteindelijk vol tot 2021. De Smart #1 kan enigszins worden gezien als een opvolger van de Forfour, ook al staat dat model wel een stapje hoger in de markt.

Mitsubishi zoekt nu op zijn beurt ook de samenwerking met Renault op. Niet zo gek, want het merk zit al in het samenwerkingsverband Renault-Nissan-Mitsubishi. De Colt deelt niet alleen zijn platform, maar ook eigenlijk al het andere met de Renault Clio. De Smart #1 en de nieuwe Mitsubishi Colt zijn nu dus absoluut geen familie van elkaar, maar hebben desondanks wel een gedeelde geschiedenis.