Back to basics: Smart Forfour EQ

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Elektrische auto’s zijn in vergelijking met exemplaren die op fossiele brandstoffen rijden nog steeds flink aan de prijs. De brochure van Smart bewijst dit, want voor niet minder dan €23.995 koop je een splinternieuwe elektrische Smart. Zit de stadsauto voor dat geld wel een beetje in zijn spullen?

Smart Forfour EQ Essential

€23.995

Sinds enige tijd is Smart volledig overgestapt op de elektrische aandrijflijn. Hierdoor is de basisprijs van pakweg tien jaar geleden (€8.450!) nu bijna drie keer zo hoog. Grappig genoeg vraagt Smart hetzelfde geld voor de kleinere Fortwo als voor de rianter bemeten Forfour. Alleen de cabriolet is nog iets duurder, met een basisprijs van €26.995. Alle drie de carrosserievarianten stappen in met de Essential-uitvoering. Voor het gemak belichten we vandaag de vierdeurs Forfour EQ. Onder het bescheiden motorkapje werkt in alle gevallen een 82 pk sterke elektromotor samen met een 17,6 kWh accu. Daarmee komt de Forfour tussen de 115 en 130 kilometer ver. Volgens Smart meer dan genoeg voor de stadsauto, in de praktijk kan het mogelijk wat tegenvallen. Dat laten we aan jou over. Laden gaat met maximaal 22 kW. Hierdoor duurt het zo’n veertig minuten voordat er weer kan worden gereden.

Qua motorisering houdt het dus eerlijk gezegd niet echt over. En qua uitrusting? Voor de panelen aan de buitenkant biedt Smart twee lakkleuren aan: zwart en wit! De wielkasten worden met lichtmetalen 15-inch wielen gevuld. De Essential onderscheidt zich verder van de rest door halogeenkoplampen in de neus, het gebrek aan parkeerhulp in de achterbumper en de gaten die zijn bedoeld voor de mistlampen die met plastic sierdelen worden gevuld. Binnenin maakt het centrale scherm voor de multimedia uit de luxere versies ruimte voor een authentieke radio zonder aanraakscherm. Qua connectiviteit beschikt dit systeem over aux/usb en Bluetooth. Digitale DAB+-radio is daarnaast ook aanwezig. De stoelen worden met een leatherlook-materiaal bekleed. Qua voorzieningen krijgt de koper verder nog een automatische airconditioning, elektrisch verstelbare buitenspiegels en een bestuurdersstoel die in hoogte verstelbaar is. Een actieve remassistent moet een ongeluk helpen voorkomen.

Wie nog een kleine €1.500 extra over heeft voor zijn Smart kan overstappen in de Comfort-uitvoering. Hierbij krijgt de Forfour 16-inch wielen, het uitgebreidere multimediasysteem met navigatie, parkeersensoren en een middenarmsteun.

Binnenkort neemt de Forfour het in een triotest op tegen de Skoda Citigo-e iV en MG ZS EV.