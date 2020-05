Telefoongebruik in verkeer iets toegenomen

In vergelijking met twee jaar geleden zeggen iets meer Nederlanders dat ze gebruik maken van hun mobiele telefoon in het verkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van verzekeraar Interpolis.

Uit de Interpolis Barometer 2019 blijkt dat 68,7 procent van de respondenten zijn of haar telefoon wel eens in het verkeer gebruikt. In 2017 lag dit percentage nog op 66,1 procent. Het gaat hier echter wel om zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. Daarbij is die 68,7 procent het gemiddelde van de mensen die hun telefoon gebruiken tijdens het rijden (of lopen), maar ook als zij stilstaan. Van al deze categorieën zeggen beduidend meer voetgangers (84,4 procent) dat zij hun telefoon wel eens in het verkeer gebruiken dan fietsers (55,7 procent).

Van de automobilisten zegt 65,6 procent de telefoon wel eens te gebruiken. 65,2 procent van de respondenten gebruikt de mobiele telefoon bij stilstand in de auto, 49,9 procent zegt dit ook al rijdend te doen. Opvallend is hierbij het verschil in leeftijd van de respondenten. In de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar wordt overduidelijk het meeste risico genomen, want met 74,7 procent is dit de kopgroep van de rijdende telefoongebruikers. Het percentage bij de senioren van 65 tot 80 jaar ligt beduidend lager met 31,7 procent.

Muziek of navigatie

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen de telefoon in 2019 veel minder vaak voor het werk gebruikten in het verkeer dan twee jaar daarvoor. Volwassen respondenten blijken de mobiele telefoon vaker in het verkeer te gebruiken om muziek op te zetten, te navigeren of spelletjes te spelen. Verder zeggen slechts 2 respondenten een boete te hebben gekregen voor het gebruik van de telefoon in het verkeer. 56,9 procent van automobilisten heeft dan ook aangegeven dat ze vindt dat de pakkans zeer klein is.

In totaal deden 3.768 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 80 jaar mee aan het onderzoek. 298 jongeren van 12 tot 17 jaar hebben een verkorte versie van de vragenlijst ingevuld. Van hen zegt zo’n 70 procent wel eens hun telefoon te gebruiken op de fiets.