Wie nabij de Duitse grens woont kan al best eens besparen op de brandstofkosten door de auto in Duitsland vol te tanken. Tanken in Duitsland wordt met ingang van 1 juni nog een stukje lucratiever. Dan gaat namelijk de eerder aangekondigde verlaging van de accijnzen in met als gevolg dat een liter E10 (Euro 95) in Duitsland zomaar 50 cent goedkoper is dan in Nederland.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter E10 (Euro 95) bedraagt momenteel €2,36 en die van een liter diesel €2,08. Dat zijn fikse bedragen, maar ze waren nog een stuk hoger geweest als de accijns op brandstof per 1 april niet omlaag was gegaan. De accijns op een liter benzine werd met ingang van 1 april in Nederland met 17 cent verlaagd. De accijns op een liter diesel nam met 11 cent af. Duitsland voert met ingang van 1 juni ook een verlaging van de brandstofaccijns door, met als gevolg dat brandstof er veel goedkoper wordt dan in Nederland.

Volgens de Duitse website Benzinpreis-aktuell.de - dat dagelijks de Duitse brandstofprijzen bijhoudt - tik je er momenteel voor een liter E10 €2,13 af en kost een liter diesel in Duitsland €2,08. Om nu de Duitse grens over te steken om er diesel te tanken levert je naast een lekkere rit dus niets op, maar een liter E10 is er dus al 23 cent goedkoper dan in Nederland. Dat prijsgat wordt straks nog veel groter. De accijns op benzine gaat met ingang van 1 juni in Duitsland namelijk met zo'n 30 cent omlaag, die op diesel met 14 cent. Dat betekent dat - uitgaande van de huidige literprijzen - een liter E5 in Duitsland per 1 juni €1,83 kost. Dat is meer dan 50 cent goedkoper dan in Nederland. Als je 40 liter tankt levert dat aan de pomp een besparing op van €20,-. Daar gaan de kosten voor het 'omrijden' natuurlijk nog van af. Voor een liter diesel betaal je in Duitsland straks zo'n €1,94.

Net als in Nederland is de accijnskorting een tijdelijke maatregel.