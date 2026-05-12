Trump wil accijns benzine tijdelijk schrappen

"Ik denk dat het een geweldig idee is. Ja, we gaan de benzinebelasting voor een periode schrappen en die geleidelijk weer terugbrengen zodra de benzineprijs daalt", zei de president in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS News. De benzineprijzen in de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de oorlog met Iran op 28 februari met meer dan 50 procent gestegen en bereikten zondag een piek van boven de 4,52 dollar per gallon. Dat is omgerekend ongeveer €1,09 per liter, minder dan de helft van wat automobilisten in Nederland kwijt zijn aan de pomp. Verschillende Europese landen hebben tijdelijk de belastingen op autobrandstoffen verlaagd om consumenten te ondersteunen.

De olieprijzen liepen begin van de week op na de mededeling van de Trump dat een Iraans vredesvoorstel "volkomen onacceptabel" is. Amerikaanse olie werd ruim 4 procent duurder en liep op naar ruim 99 dollar per vat. Een vat Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met ruim 3 procent in prijs omhoog tot zo'n 105 dollar per vat. Sinds de Straat van Hormuz eind februari effectief werd afgesloten door Iran in reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen, zijn de olieprijzen fors gestegen. Wisselende uitspraken van Trump over de vredesonderhandelingen met Iran en eventuele heropening van de zeestraat deden de prijzen de afgelopen weken flink fluctueren.