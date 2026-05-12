Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tanken in de VS (ANP)
 
Nieuws

Trump wil accijns benzine tijdelijk schrappen

Voorlopig nog geen definitieve oplossing?

2

De Amerikaanse president Donald Trump wil de accijns op autobrandstoffen "voor een bepaalde periode" schrappen om burgers en bedrijven te ondersteunen.

"Ik denk dat het een geweldig idee is. Ja, we gaan de benzinebelasting voor een periode schrappen en die geleidelijk weer terugbrengen zodra de benzineprijs daalt", zei de president in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS News. De benzineprijzen in de Verenigde Staten zijn sinds het begin van de oorlog met Iran op 28 februari met meer dan 50 procent gestegen en bereikten zondag een piek van boven de 4,52 dollar per gallon. Dat is omgerekend ongeveer €1,09 per liter, minder dan de helft van wat automobilisten in Nederland kwijt zijn aan de pomp. Verschillende Europese landen hebben tijdelijk de belastingen op autobrandstoffen verlaagd om consumenten te ondersteunen.

De olieprijzen liepen begin van de week op na de mededeling van de Trump dat een Iraans vredesvoorstel "volkomen onacceptabel" is. Amerikaanse olie werd ruim 4 procent duurder en liep op naar ruim 99 dollar per vat. Een vat Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met ruim 3 procent in prijs omhoog tot zo'n 105 dollar per vat. Sinds de Straat van Hormuz eind februari effectief werd afgesloten door Iran in reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen, zijn de olieprijzen fors gestegen. Wisselende uitspraken van Trump over de vredesonderhandelingen met Iran en eventuele heropening van de zeestraat deden de prijzen de afgelopen weken flink fluctueren.

2 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Xpeng G9L

Xpeng G9L: voor als bijna 5 meter lange Xpeng G9 je te klein is

Nieuws
Smart #1

Verbod op verborgen deurgrepen: Smart geeft gehoor

Nieuws
Nissan NX8

Nissan NX8: groter dan BMW iX3 en mogelijk naar Europa

Nieuws
Tankstation accijnsverlaging 1 april 2022 (ANP)

Brandstof wordt straks nog duurder door CO2-taks: 'tientjes per maand'

Nieuws
Maextro V800

Chinese 'Temu Rolls-Royce': van limousine naar luxe familiebus

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.