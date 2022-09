SVI Max 3 nóg bizarder met zes wielen en anti-dronewapen

Even een kleine terugblik op eind november 2020. Toen trok SVI Engineering de Max 3 uit de hoge hoed. Een gepantserde heftig verbouwde Toyota Land Cruiser J70. Concreet een Land Cruiser '79', de pick-upversie van de in 1984 gepresenteerde en nog altijd in productie zijnde Land Cruiser. Het bijzondere nieuwe koetswerk van de SVI Max 3 is volledig kogelwerend en dat geldt ook voor de ruiten. Het Land Cruiser-onderstel is bovendien verstevigd, om de ongetwijfeld loodzware nieuwe body van gepantserd staal goed te kunnen dragen. Met de Max 3 heb je dus al een bijzonder voertuig te pakken, maar het kan volgens SVI allemaal nog wel wat praktischer.

Praktischer in de zin van 'meer ruimte', want de nu onthulde Max 3 Six-Wheeler heeft een flink langer achterste waarop je veel meer spul mee kunt zeulen. Zo lang het maar naast het bijzondere apparaat aan de linkerkant achterop past. Dat apparaat is een heus 'anti-dronewapen', dat automatisch drones uit de lucht kan schieten. Altijd handig als je de meest technologisch geavanceerde schurken achter je aan hebt zitten. Er is daarnaast nog genoeg ruimte over om een motorfiets op de zes- in plaats van vierwielige Max 3 te zetten. Die krijg je er volgens SVI bij als je de Max 3 Six-Wheeler bestelt. Wat je dan al met al kwijt bent, is nog niet helder. De 'gewone' Max 3 kost in Zuid-Afrika omgerekend dik €80.000.