Toyota Land Cruiser J70 volop in de spotlight

De in 1984 op de markt gebrachte Land Cruiser van generatie J70 is nog altijd in leven. De onverwoestbare terreinbeul wordt in Zuid-Afrika nog even in het zonnetje gezet.

In Zuid-Afrika verkoopt Toyota onder andere de Land Cruiser Prado (in Nederland simpelweg Land Cruiser geheten) en de Land Cruiser 200, een auto die bij ons voorheen door het leven ging als Land Cruiser V8. Daarnaast worden de Toyota-showrooms er opgevuld door een Land Cruiser die in Nederland zo nu en dan via de grijze import op de weg belandt. We hebben het over de Land Cruiser J70, de in 1984 gepresenteerde generatie die in Zuid-Afrika in een ruige uitvoering is gepresenteerd.

Toyota noemt z'n Land Cruisers J70 in Zuid-Afrika overigens Land Cruiser 76 en Land Cruiser 79. Het getal '76' wijst erop dat het om de dichte vierdeurs 'wagon' gaat. De 79'er is een pick-upversie met dubbele cabine. Het is die laatste die nu als Namib beschikbaar komt, een variant die vernoemd is naar de Namib Woestijn in Zuid-Afrika. Dat geeft natuurlijk aan dat de Land Cruiser Namib nóg even wat capabeler wordt. De speciale versie heeft eenvoudig gaaswerk in z'n grille en moet het zonder de horizontale lamel stellen die er bij de reguliere versies wél zit. Voor de grille hangt een stevig hekwerk in de vorm van een bullbar, compleet met een set led-spots. Ook de koplampen, die overigens groter zijn dan die van de J70 zoals die in 1984 op de markt kwam, worden door de bullbar beschermd. Toyota hangt een heftige snorkel, een uit twee buizen bestaande achterbumper waar je op kunt staan én reeks Namib-badges mee.

Vanbinnen geeft Toyota de Land Cruiser Namib een gekoeld handschoenenbak, maar dat is niet de enige aanpassing. Toyota mikt erop dat de Land Cruiser-klanten meer dan eens vuil de auto inspringen en derhalve zijn de stoelen bedekt met eenvoudig schoon te maken canvas stoelhoezen. Wél worden er Namib-badges in geborduurd. Tegen het hemeltje schroeft Toyota een opbergconsole met ledverlichting. Het dashboard is overduidelijk niet meer hetzelfde exemplaar dat in 1984 in de auto een plek kreeg, maar utilitair en daardoor charmant oogt het nog altijd.

Zijn er technische wijzigingen? Jazeker, maar die worden niet doorgevoerd op de krachtbron. Onder de kap ligt namelijk 'gewoon' een 184 pk en 430 Nm sterke 4,5-liter V8, een turbodieselmotor die zijn maximum koppel al bij 1.200 Nm vrijgeeft. Die machine stamt overigens pas uit 2007 en is de eerste diesel-V8 die Toyota ooit ontwikkelde. Wat wel wordt aangepast: het onderstel. De auto krijgt een aangepast offroadonderstel en een set 16-inch grote lichtmetalen wielen waar offroadbanden omheen zijn gevouwen. De reguliere Land Cruiser 78, dus de pick-up met dubbele cabine, kost in Zuid-Afrika minstens € 35.650. Deze Namib-editie zal daar nog even boven zitten.