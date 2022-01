Subsidiepot elektrische auto voor een derde leeg

De subsidiepot die dit jaar beschikbaar is voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto is na een kleine drie weken voor een derde leeg. Van de beschikbare €91,4 miljoen is ruim €30,8 miljoen vergeven. Opvallend is de mate waarin het deel van de subsidiepot dat voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto is bestemd vrijwel net zo snel terugloopt als het deel dat bedoeld is als tegemoetkoming op de aankoop van een nieuwe EV.

In de bijna drie weken dat je dit jaar subsidie kunt aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte personenauto is de daarvoor subsidiepot voor 33,7 procent leeg. Van de totaal beschikbare €91,4 miljoen is €30,84 miljoen reeds vergeven, wat betekent dat er nog voor een totaal bedrag van €60,56 miljoen SEPP-subsidie aangevraagd kan worden. Let op: de cijfers zijn gebaseerd op de stand tot en met 20 januari 08:00 uur. Daarbij geldt ook dat het om aanvragen gaat. Dat betekent dus niet dat elke aanvrager ook subsidie krijgt toegekend.

De ruim €91 miljoen die dit jaar beschikbaar is, is niet volledig beschikbaar voor de zogeheten SEPP-subsidie op de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto. In totaal is €71 miljoen bestemd voor aankoop van een nieuwe EV waar je €3.350 SEPP-subsidie op kunt krijgen. Van de €71 miljoen is €24,93 miljoen aangevraagd, zo'n 35 procent dus. Dat betekent dat er voor 7.441 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie is aangevraagd. Er is nog €46,07 miljoen beschikbaar, goed voor in totaal nog 13.753 nieuwe elektrische auto's.

De resterende €20,4 miljoen van de totale subsidiepot is bestemd als tegemoetkoming op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Daar kun je €2.000 SEPP-subsidie op krijgen. Van de €20,4 miljoen is €5.92 miljoen aangevraagd, zo'n 29 procent dus. Dat betekent dat er voor 2.958 tweedehands elektrische auto's subsidie is gevraagd. Er is nog €14,48 miljoen beschikbaar, dat houdt concreet in dat er nog 7.242 gebruikte EV's met subsidie gekocht kunnen worden.

Uiteraard kun je niet op elke nieuwe of gebruikte elektrische auto subsidie aanvragen. Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.