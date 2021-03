Subaru XT 1.8 Turbo AWD (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dankzij AutoWeek-lezer Arjen Wijnbergen hebben we vandaag een wel heel bijzondere Subaru op de digitale planken van In het Wild staan. Ditmaal gaat de aandacht uit naar een Subaru die net zo hoekig als vergeten is: de XT. Arjen, bedankt!

Coupés van Subaru zijn een relatieve zeldzaamheid. In een recent verleden leverde het merk in ons land de BRZ, maar de vernieuwde Subaru BRZ komt voor zover bekend niet naar Nederland. Kijken we verder in het verleden, dan komen we coupéversies van de L-serie tegen, maar ook de uiterst bijzondere SVX. Die SVX had een minstens zo karakteristiek vormgegeven voorganger: de XT.

De Subaru XT is een coupé die een deel van zijn technische basis deelde met de reeds genoemde L-serie, een modelreeks die in Japan overigens als Leone door het leven ging. De XT was een tweedeurs coupé die in 1985 zijn Europese debuut beleefde tijdens de Autosalon van Genève en die datzelfde jaar nog op de markt kwam. In 1993 droeg de XT het coupéstokje over aan de hoger gepositioneerde SVX. Het door AutoWeek-lezer Arjen Wijnbergen gekiekte exemplaar stamt uit 1986 en stak in 2011 voor het eerst de Nederlandse grens over. Onder de kap van de 1.185 kilo wegende coupé een 136 pk en 196 Nm sterke 1.8 viercilinder, volgens goede Subaru-traditie een machine met tegenover elkaar liggende cilinders. Een boxermotor dus.

De met een kleine achterbank uitgeruste Subaru XT heeft in dit geval een automaat, Subaru leverde de XT echter ook met een handgeschakelde vijfbak. Deze variant met automaat heeft in 10,4 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok en zou in theorie een topsnelheid van 192 km/h moeten kunnen halen. Vierwielaandrijving was in het geval van de in Nederland geleverde versies standaard, al bestonden er ook voorwielaangedreven varianten. Subaru had zelfs een 150 pk en 211 Nm sterke 2.8 zescilinder boxermotor op de internationale leveringslijst staan, al is die versie in Nederland niet officieel geleverd. Subaru leverde de vierwielaangedreven XT Turbo's zelfs standaard met elektro-pneumatische vering, luchtvering met instelbare dempers en automatisch niveauregeling. Ook kon je in de XT Turbo zélf de rijhoogte kiezen middels een knop op het dashboard (2 standen).

Het volgens de XT-brochure Platinum Silver-gespoten exemplaar op de foto's staat er relatief fris bij, de kleine plekjes her en der kun je 'm niet kwalijk nemen. Opvallende details zijn niet alleen de kenmerkende wielen, maar bovenal de klapkoplampen en de bijzonder hoekige bilpartij met - jawel - middels een reflecterende strip aan elkaar geknoopte achterlichtunits. De XT's met automaat werden in Nederland geleverd met een digitaal dashboard, al lijkt dat in dit rechtsgestuurde en dus niet origineel in Nederland geleverde exemplaar niet aanwezig. Het stuurwiel is een vermelding waard, dat heeft namelijk twee spaken in L-vorm. Een koopje was de XT Turbo AWD geenszins, in 1987 vroeg Subaru namelijk zo'n 54.000 gulden voor het model, omgerekend zo'n €24.500. Ter vergelijking: de dikste L-serie Coupé, de 1.8 Turbo met vierwielaandrijving, wisselde in dat jaar vanaf omgerekend €21.100 van eigenaar. Een geweldige blik terug in de tijd.