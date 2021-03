Subaru Outback krijgt extra ruige Wilderness-uitvoering

Subaru haalt de huidige generatie Outback in april naar Nederland. In de Verenigde Staten is het model echter sinds medio 2019 op de weg te vinden. Nog voordat de actuele Outback in de Nederlandse showrooms staat, breidt Subaru in het Outback-gamma in de Verenigde Staten al uit met een extra heftige variant: de Wilderness.

Subaru stelt de Outback Wilderness eind maart aan het daglicht voor. Op een teaserfoto is onder meer te zien dat de speciale versie van de Outback grotere kunststof panelen rond zijn koets krijgt. Daarnaast staat de auto niet alleen op nieuwe wielen, maar ogenschijnlijk ook op meer voor offroadrijden geschikte banden. Subaru hint in een begeleidend schrijven in ieder geval al naar een grotere bodemvrijheid. Het merk schrijft namelijk: "De Legendarische Outback is al de ruigste en meest capabele auto in ons gamma. Maar wat als we verder gingen. Of hoger?". Op deze set spyshots was eerder al een stevig opgehoogde Outback te zien.

Op nieuwe aandrijflijnen hoef je zeer waarschijnlijk niet te rekenen. Of de Outback Wilderness ook naar Europa komt? We gaan het zien. Laat eerst de reguliere Outback maar komen.