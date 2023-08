Subaru is jarig: 7 wetenswaardigheden over 70 jaar Subaru

1 - Subaru's ontstaan

De geboorte van de Subaru-naam vond dus plaats in 1953, al vindt het merk zijn oorsprong in het bedrijf Fuji Heavy Industries. Dat werd in 1915 - onder weer een andere naam - opgericht als een Japanse gevechtsvliegtuigenontwikkelaar. Na de Tweede Wereldoorlog begon die ook oog te krijgen voor de auto-industrie en toen daar een eerste ontwerp voor een auto uitrolde, moest er een naam voor worden bedacht. Dat werd in 1953 Subaru, om vervolgens in 1954 voor het eerst op een model te verschijnen: de Subaru 1500. Die ging nooit in serieproductie, maar vormde dus wel de aanleiding voor de geboorte van de Subaru-merknaam. Officieel heet Subaru overigens pas sinds 2007 'Subaru Motor Corporation'. Tot die tijd was het altijd Fuji Heavy Industries.

2 - De naam en het logo met de zes sterren

De naam van Subaru is Japans voor de 'Plejaden'. Dat is de naam van een zevengesternte (een formatie van zeven sterren) in het sterrenbeeld Stier. Waarom het logo dan toch maar zes sterren bevat? Doorgaans zijn maar zes van de zeven sterren van het gesternte met het blote oog zichtbaar. En: tegen de tijd dat Subaru werd bedacht, was Fuji Heavy Industries een samenwerking van zes bedrijven geworden. Elk bedrijf werd in het logo vertegenwoordigd door één zichtbare ster uit de Plejaden, en het Subaru-logo heeft dan ook altijd uit dezelfde zes sterren bestaan.

3 - Eerste productiemodel

Het eerste serieproductiemodel waarop dat logo fier prijkte, was de Subaru 360. En daarmee was het meteen raak. Hij voldeed aan de toen al bestaande Kei-car-reglementen voor kleine auto's in Japan en werd in een kleine dertien jaar (van '58 tot '71) bijna 400.000 keer geproduceerd - niet mis voor een product van een nieuw merk. De 360 was meteen goed voor internationale furore, want zo'n 10.000 exemplaren werden naar de Verenigde Staten verscheept en ook in Europa - en in Nederland - kwamen er een aantal terecht. Vooral in de Verenigde Staten baarde het autootje opzien, aangezien de thuismarkt in die tijd auto's van heel andere formaten maakte. Over de crashbestendigheid van het autootje met een tweetakt 360 cc 2-cilinder had men dan ook de nodige twijfels ...

4 - De boxermotor en vierwielaandrijving

Toch zou de Verenigde Staten in een later stadium de op-één-na belangrijkste afzetmarkt worden voor het merk. Niet in de laatste plaats doordat Subaru al gauw na de introductie van zijn 360 ook met 'volwassener' modellen in de weer ging. Het jaar 1965 markeert de geboorte van de eerste viercilinder boxermotor van het merk, waarna in 1972 Subaru's S-AWD (symmetrical all wheel drive) het levenslicht zag. Beide technieken zouden dé pijlers van het merk worden en vonden al snel in vrijwel alle producten ervan een plekje, waarop Subaru uitgroeide tot een naam met een do it all-imago. Voor dat imago liep nooit een héél groot publiek warm, mede doordat Subaru zijn activiteiten goeddeels binnen Japan hield. Van de vijf fabrieken die het merk ooit had, staat er één buiten dat land, in de Verenigde Staten.

5 - Subaru World Rally Team

Globaal speelde het merk zich pas echt in de kijker met zijn World Rally Team. Dat nam vanaf 1990 deel aan de WRC (het wereldkampioenschap rallyrijden) en wist daarin met onder meer Colin McRae en Petter Solberg drie rijderswereldtitels en drie constructeurskampioenschappen binnen te slepen. Alle successen werden geboekt met Subaru's Impreza, dat tot op de dag van vandaag met zijn blauwe lak en gouden wielen het meest herkenbare model is. In 2008, toen de bankencrisis zijn intrede deed, hield het rallyteam op te bestaan. De toenmalige generatie van de snelle Impreza STI voor op de straat zou de laatste zijn, waarna de combinatie van 'Impreza' en 'STI' kwam te vervallen en plaats moest maken voor opvolger WRX. Zo gewild als de modellen van weleer zou die nooit worden.

6 - Subaru in Nederland

Zeker in Nederland niet. Waar de jaren-90-STI's erom bekend stonden behoorlijk potent te zijn in verhouding tot de niet al te hoge aanschafprijzen, was de inmiddels geïntroduceerde op CO2-uitstoot gebaseerde aanschafbelasting funest voor Subaru's vierwielaangedreven pk-kanon. Zeker in de moderne tijd speelt Subaru een rol in de marge in Nederland, aangezien het merk in de jaren 2001 tot en met 2022 nooit meer dan 1.646 auto's in één jaar afleverde. Vooral in de tweede helft van de jaren 80 en de vroege jaren 90 was dat wel anders, toen Subaru consistent meer dan 4.000 stuks per jaar verkocht in Nederland. Ook toen moesten de Japanners het echter hebben van modellen die minder uitstootten: de Mini Jumbo en Justy zijn nog altijd de - in Nederland - populairste auto's die het merk ooit verkocht.

7 - Opvallende modellen

Beide toppers zijn compacte en weinig opzienbarende modellen, waarbij 'weinig opzienbarend' doorgaans sowieso een goede beschrijving is van Subaru's productgamma. Niets ten nadele: modellen als de Forester en Outback waren en zijn best karakteristiek, maar bij de gemiddelde niet-autoliefhebber blijven ze vermoedelijk geen seconde te lang op het netvlies staan. Toch heeft ook Subaru lekker gek spul in zijn oeuvre, zoals de SVX en de XT. Tevens vond het merk als het ware het cross-over-segment uit met de Outback, wat een opgeruigde en opgehoogde Legacy is.

Door de genoemde 'CO2-bpm' is bijvoorbeeld die Outback allang niet meer interessant in Nederland: het merk verkocht er sinds 2020 net iets meer dan honderd. Ook de XV en Forester zijn - nog immer met boxermotor - niet bepaald goed voor de aantallen, maar misschien kan Subaru in het EV-tijdperk het tij keren. De levering van de volledig elektrische Solterra is inmiddels goed en wel begonnen, en de Japanners hebben meer elektrisch geweld in het vat zitten. Wereldwijd moeten ze het voorlopig nog gewoon van boxermotoren en integrale vierwielaandrijving hebben.