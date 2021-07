Studenten TU Delft verbreken waterstofrecord Toyota

Studenten van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) leggen de bal bij Toyota. Het merk had met de Mirai tot voor kort het afstandsrecord voor waterstofauto's in handen, maar dat is nu verbroken door het Eco-Runner team van de universiteit. Zij legden in een zelfgebouwde waterstofauto 1.196 kilometer af op één tank waterstof, 193 kilometer méér dan Toyota haalde.

De studenten vestigden hun recordpoging in de zelf ontwikkelde Eco-Runner XI. Binnen 36 uur legden zij 1.196 kilometer af op één tank waterstof. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van net iets meer dan 33 kilometer per uur. Toyota haalde destijds 1.003 kilometer. Natuurlijk is de auto van de studenten totaal anders van opzet dan de Mirai, maar de waterstoftank is dan ook veel kleiner: de auto van de studenten kan maximaal 450 gram waterstof met zich mee torsen, waar dat bij de Mirai 5,5 kilo is. Gezien afstand die de studenten aflegden komt het gemiddeld verbruik neer op 37,6 gram per 100 kilometer. Toyota kwam bij zijn recordpoging niet onder de 550 gram per 100 kilometer.

Het Eco-Runner team is niet bepaald onervaren als het gaat om het bouwen van zo efficiënt mogelijke auto's, want het team deed negen jaar op rij mee in de prototype-klasse van de Shell Eco Marathon. Ze ontwikkelden de Eco Runner XI in een jaar tijd. De studenten willen met de recordpoging vooral het belang van waterstof voor mobiliteit benadrukken. Ze stellen zich op het standpunt dat het een goede toevoeging is aan het uitdijende landschap van batterij-elektrische auto's. Tegelijkertijd erkennen de studenten ook dat er nog werk aan de winkel is als het gaat om de verdere ontwikkeling en verbetering van waterstofauto's. Met hun project hopen de studenten van het Eco-Runner Team daar hun steentje aan bij te dragen.