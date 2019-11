Strooiwagens komende nacht massaal de weg op

Weerbureaus verwachten temperaturen van rond de nul graden. "Het komt op uitgebreide schaal tot lichte vorst", meldt Weeronline. Doordat het maandag en dinsdag heeft geregend, is het wegdek vochtig en is er kans op gladheid.

Het is niet de eerste keer dat strooiwagens de weg op gaan: de afgelopen twee weken is al lokaal gestrooid, met name op bruggen. In de nacht naar woensdag vinden de eerste grootschalige strooi-acties plaats.

Vorige week ontstond onrust over een mogelijk teveel aan schadelijke chemische stoffen in strooizout. Arbin Bos, directeur van zoutleverancier De Nederlandse Zoutbank, waarschuwde in De Telegraaf dat in het zout te hoge PFAS-waarden waren gemeten. Daardoor zou mogelijk niet kunnen worden gestrooid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) liet echter weten dat er geen sprake was van een probleem.