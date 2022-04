Land Rover werkt aan ruigere Defender

Een Land Rover Defender is van zichzelf al avontuurlijk van aard, maar er kan kennelijk nog een schepje bovenop. Op deze spionagefoto's zie je immers een deels ingepakte Defender waaraan direct is af te zien dat hij meer in huis heeft dan normaal. De Defender staat op behoorlijk forse wielen en bovendien lijkt er ook aardig wat extra ruimte in de wielkasten over te zijn. Al met al heeft hij dan ook een bodemvrijheid waar je u tegen zegt. Bovendien is het duidelijk dat de Defender in kwestie, die hier door de 'Karussell' op de Nürburgring-Nordschleife rijdt, een wat grotere spoorbreedte heeft dan gewoonlijk. Ongetwijfeld schroeft Land Rover in deze extremere Defender ook de topmotor, de gewoonlijk 525 pk sterke 5.0 V8.

Dit recept doet sterk denken aan iets dat al bestaat: de Mercedes-Benz G-klasse 4x4². In 2015 verscheen die knotsgekke versie van de oer-G-klasse. Momenteel test Mercedes nog met eenzelfde variant van de huidige G-klasse. Als die trouw blijft aan zijn oorsprong, hangt daar de 4.0 biturbo V8 van 422 pk in. In dat geval zou de extra ruige Defender met V8 dus over een behoorlijk stoot extra vermogen beschikken. Wie hierop zit te wachten? Blijkbaar genoeg mensen om Land Rover ervan te overtuigen zich ook aan zijn zo'n creatie te wagen.