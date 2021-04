Land Rover Defender unieker dankzij Heritage Customs

Bij Heritage Customs kun je aankloppen als je een Land Rover Defender meer naar eigen wens wil aankleden met zaken als andere wielen, een andere laklaag, andere bekleding en speciale logo's. Ook wat meer ingrijpende veranderingen van bijvoorbeeld de koets zijn mogelijk. Dat kan met een oer-Defender, maar ook met de moderne Defender. Van die laatste, die het bedrijf na de aanpassingen 'Valiance' doopt, is nu het eerste exemplaar klaar.

De Defender in kwestie is onder meer voorzien van speciale wielen, een unieke two-tone laklaag, unieke luchtinlaten in de flanken, speciale spiegelkappen, Heritage Customs-logo's die overal en nergens terugkeren, maar bovenal ook een compleet naar persoonlijke wens bekleed interieur. Het is een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Ontwerper Niels van Roij is erbij betrokken om persoonlijke wensen van klanten in het ontwerp tot uiting te laten komen en legt uit: "In een co-designproces met de klant geven we vorm aan exterieur en interieur. We verwerken materialen zoals aluminium, leer, denim, teakhout en zelfs koper. Zo hebben we bijvoorbeeld de opdracht gekregen om een interieur te ontwerpen dat symbool staat voor een Caribisch eiland waar onze klanten elkaar ontmoetten. Voor een andere klant zijn de kleuren van zijn Valiance gematched met de lak van de klassieke Defender die hij in zijn collectie heeft."

De oprichter van Heritage Custom, Jan-Pieter Kroezen, geeft een aantal voorbeelden van wat er zoal kan worden aangepast of toegevoegd aan de Defenders. Na een uitgebreid proces van bespreken met de opdrachtgevers en het ontwerpen van de wensen door Van Roij, gaat men aan de slag. Kroezen: “Elke op maat gemaakte Valiance is een echt designstatement met onderscheidende, op maat gemaakte details, zoals uit massief aluminium gemaakte ventilatieopeningen in de spatborden en gefreesde beschermplaten op de motorkap die de plastic, namaak traanplaat vervangen." In de basis kost een tot unieke 'Valiance' omgetoverde Defender je minstens € 90.000 exclusief belastingen, maar uiteraard kan de meter flink omhoog schieten als je uitgebreide persoonlijke wensen hebt.