Defender al helemaal klaar voor Dakar-rally van 2026

Misschien kijk jij vooral uit naar de kerstdagen, maar veel autosportliefhebbers kijken al net iets verder vooruit. In januari is het namelijk weer tijd voor de Dakar-rally en deze Defender is er al klaar voor.

Het nieuwe jaar begint altijd goed voor liefhebbers van ronkende motoren en rondvliegend woestijnzand, want in januari is het traditiegetrouw tijd voor de Dakar-rally. Die vindt ook deze keer niet plaats in het gebied waar het decennialang allemaal gebeurde en waar de rally zijn naam aan dankt. De editie van 2026 wordt namelijk weer in Saudi-Arabië verreden en deze Defender is van de partij.

De auto heet voluit Defender Dakar D7X-R (ja, tegenwoordig is dat zonder Land Rover ervoor) en is gebaseerd op de Defender Octa. Die heftigste af-fabriek Defender ooit is natuurlijk een perfect startpunt voor het ontwikkelen van een Dakar-auto, met zijn maar liefst 635 pk sterke aandrijflijn. Er wordt niet gesproken over extra vermogen voor deze Dakar-avonturier, maar dat lijkt ons ook niet heel noodzakelijk. Extra koeling is van de partij en ook is er een speciaal filter om zand uit de inlaat te houden en de achttraps automaat heeft andere overbrengingen om laag in de toeren al veel trekkracht te leveren.

Uiteraard zijn we er dan nog lang niet qua verschillen met de reguliere Octa. Zo is de spoorbreedte bijvoorbeeld 6 cm groter en staat de auto hoger op zijn wielen. Dat zijn wielen met maar liefs 35 inch grote terreinbanden erop. De Defender D7X-R heeft een in samenwerking met Bilstein ontwikkeld aangepast onderstel, met dubbele schokbrekers achter en coil-overs voor, maar ook een nieuw remsysteem. In het interieur springt meteen de rolkooi in het oog en natuurlijk zijn er ook tal extra knoppen en schermen aanwezig. Alles om zo snel én veilig mogelijk door de woestijn te komen. Aan Stéphane Peterhansel, Mika Metge, Rokas Baciuška, Oriol Vidal, Sara Price met Sean Berriman de schone taak om vier van deze Defenders aan de eindstreep te krijgen.