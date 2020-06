'Stijging premie autoverzekering raakt jongeren stevig'

Independer meldt dat de verzekeringspremie van een gemiddelde autoverzekering, gekeken naar alle leeftijdsgroepen dus, het afgelopen jaar met zes procent is gestegen. In mei lag de gemiddelde jaarpremie volgens de vergelijkingssite op €977. Dat is €56 meer dan in diezelfde maand vorig jaar (€921). Opvallend is dat de procentuele stijging van de verzekeringspremie voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-24 jaar met 5 procent minder hard is gestegen. Toch komt dat volgens Independer hard aan, omdat het premiebedrag voor deze groep al hoog was. In mei betaalde deze groep een gemiddelde jaarpremie van €1.656, maar liefst €679 meer dan de gemiddelde premie voor alle leeftijdsgroepen.

Over de laatste vijf jaar gezien zijn autobezitters in Nederland gemiddeld zo'n €300 meer aan premie kwijt voor hun autoverzekering, een toename van 44 procent, volgens Independer. Kijken we specifiek naar de jongerenpremies, dan valt op dat deze de afgelopen vijf jaar met €581 zijn gestegen, een toename van 54 procent. De hogere premies die verzekeraars voor jongeren rekenen, hebben uiteraard te maken met het gegeven dat deze groep minder rijervaring heeft en daardoor als een grotere risico wordt ingeschaald. Aan de andere kant van het premiespectrum vinden we de 65-plussers. Deze groep heeft gemiddeld te maken met de laagste premiestijgingen. Vorig jaar steeg de gemiddelde verzekeringspremie voor deze categorie met €25. De gemiddelde jaarpremie lag in mei dit jaar op €613.