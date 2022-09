Stelling: 'Mijn volgende auto wordt een elektrische auto'

Het kan hard gaan in autoland. Zo'n tien jaar geleden was de Nissan Leaf een van de weinig elektrische auto's die je in ons land kon kopen. Inmiddels is zo'n twintig procent van alle in het eerste half jaar van dit jaar in Nederland geleverde personenauto's volledig elektrisch. Hoog tijd dus om de volgende stelling te poneren: 'Mijn volgende auto wordt een elektrische auto.'

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland 153.708 nieuwe personenauto's geregistreerd. Daarvan hadden er 29.531 een volledig elektrische aandrijflijn en dat betekent dat zo'n één op de vijf in het eerste halfjaar van 2022 geleverde nieuwe personenauto's een BEV was. Dat zijn er een boel, het waren er namelijk maar liefst 83 procent meer dan een jaar eerder.

Die enorme toename in de verkoop van elektrische auto's valt ten dele te verklaren door de financiële tegemoetkoming van €3.350 die je op de aanschaf op een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000 kon krijgen. De SEPP-subsidiepot was daarvoor gevuld met een bedrag van €71 miljoen, al zijn de laatste centen inmiddels uit die pot geschraapt.

Dat bijna 20 procent van de tussen januari en juni in Nederland geleverde auto's volledig elektrisch was is opvallend, maar betekent ook dat zo'n 80 procent dus gewoon een verbrandingsmotor onder de kap had. Het gros van de in Nederland verkochte auto's had dan ook een al dan niet hybride benzinemotor in de neus.

De keuze is op elk vlak in ieder geval reuze! Tijd om de volgende stelling te poneren:

'Mijn volgende auto wordt een elektrische auto'.

Kun je je daarin vinden, of ga je liever voor een andere type aandrijflijn?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enne, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.