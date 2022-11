Stelling: ‘een panoramadak moet open kunnen’

Steeds meer autofabrikanten monteren een vast glazen panoramadak in plaats van een dak dat ook echt open kan. Dat blijft niet beperkt tot de lagere segmenten, want ook bij de nieuwe Volvo EX90 en BMW 7-serie behoort een echt open dak niet meer tot de mogelijkheden. Het vaste glazen dakpaneel geeft in deze auto's dus wel licht, maar geen frisse lucht. Is dat prima, of moet zo’n dak open kunnen? Wij zijn benieuwd!

Het enorme, vaste glazen dak van de Volvo EX90 is volgens Volvo noodzakelijk, want het levert voor achterpassagiers extra hoofdruimte op. Het vaste glaspaneel is veel groter dan een bewegend panoramadak zou zijn en wordt tot voorbij de achterbank doorgetrokken. Daarmee is het dak simpelweg dunner dan een regulier exemplaar, waarbij er toch altijd nog een vorm van bekleding wordt gebruikt. Die ruimte is nodig, omdat de elektrische EX90 in vergelijking met de XC90 een sterker aflopend en sowieso lager dak heeft.

De lijst met (vooral) EV's die slechts met zo'n vast glazen dak leverbaar zijn, wordt langer en langer. De Porsche Taycan staat erop, net als de Volkswagens ID3 en ID4 en de Hyundai Ioniq 5. De grootste veroorzaker van dit alles is wellicht Tesla. Dat bood op de Model S ooit ook een echt open dak aan, maar is inmiddels voor alle modellen teruggevallen op 'vast glas'. Het dak van de Model 3 is in feite één grote glasplaat, waardoor het sterker af kan lopen terwijl er toch voldoende hoofdruimte is. Net als bij Volvo is er geen zonnerollo of andere afdekking, want dat zou maar weer ruimte kosten.

Over ‘kosten’ gesproken: zo’n vast glazen dak is natuurlijk ook gewoon lichter en goedkoper dan een bewegend, te openen schuif- of panoramadak. Dat is in deze tijden van elektrificatie allebei welkom, want EV’s zijn zowel duur als zwaar. Toch: is dat bij een Volvo EX90 van dik een euroton en 2.800 kg (!) echt zo belangrijk? En wat te denken van de nieuwe BMW 7-serie? Kopers van die auto of elektrische evenknie i7 kunnen straks nooit écht van de zon genieten, want BMW monteert hooguit een vast glazen paneel. Een schuifdak is net als bij de Volvo simpelweg niet meer leverbaar.

BMW’s excuus is het Theatre Screen, een enorm beeldscherm voor achterpassagiers dat tegen het glazen dak aan klapt als het niet wordt gebruikt. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat de doelgroep voor dat gigantische scherm groter is dan die voor frisse lucht in de auto. Volvo ontkent zelfs helemaal dat frisse lucht iets is waar kopers op zitten te wachten. Op AutoWeeks vraag naar het schuifdak stelt het simpelweg dat de auto vooraf met de app kan worden gekoeld, zodat een open dak niet nodig is. Een weinig bevredigend antwoord, want airco bestaat al heel lang en een schuifdak is dus al tijden niet meer nodig om het interieur af te koelen. Nee, schuifdakliefhebbers willen buitenlucht. Licht, zon, geuren en geluiden van buitenaf, zonder de praktische nadelen van een cabriolet. Toch? Of zie jij liever zo’n vaste, niet-lekkagegevoelige glasplaat? Laat het weten door te stemmen en onder dit artikel te reageren op de stelling:

‘Een panoramadak moet open kunnen’

Ben je het daarmee eens? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.