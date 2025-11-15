Een signaaltje, een trilling, een kort berichtje en voor je het weet heb je de telefoon in je hand. Onderzoek wijst uit dat de kans op een ongeval dan zes keer zo groot is. Maar wist je dat bij brokken tegenwoordig veel verzekeraars niet thuis geven en jou laten opdraaien voor de kosten?

Even snel op je telefoon kijken lijkt onschuldig, maar bestuurders die worden afgeleid door hun mobiel reageren langzamer en veroorzaken vaker ongelukken. De wetgever, politie, rechters én verzekeraars grijpen steeds steviger in. Het is goed om te weten wat de consequenties kunnen zijn.

In Nederland is het verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Dit staat in artikel 61a van het RVV. Wie wordt betrapt, betaalt in 2025 een boete van €430 (€170 voor fietsers), plus €9 administratiekosten.

Vasthouden telefoon kan ook onder roekeloos rijgedrag vallen

Naast juridische risico’s kunnen ernstige verkeersdelicten ook flinke financiële gevolgen hebben. Verzekeraars keren geen schade uit bij roekeloos rijgedrag en daar valt in sommige gevallen ook het vasthouden van een telefoon onder.

Sinds eind 2024 hebben een aantal autoverzekeraars hun polisvoorwaarden aangescherpt. Schade wordt niet vergoed als de bestuurder zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag, zoals bellen of appen tijdens het rijden. Ook andere ernstige overtredingen die in artikel 5a van de Wegenverkeerswet worden genoemd, zoals door rood rijden, gevaarlijk inhalen, bumperkleven of fors te hard rijden, kunnen leiden tot uitsluiting van dekking. Wel moet de verzekeraar kunnen aantonen dat de bestuurder zich inderdaad gevaarlijk heeft gedragen.

Naar verwachting zullen meer verzekeraars dit voorbeeld volgen. Gevolg: veroorzaak je een ongeluk terwijl je je telefoon vasthield, dan draai je zelf op voor de schade, zelfs met een WA-casco (allrisk) verzekering. De schade van de tegenpartij wordt in eerste instantie vergoed, maar kan daarna op jou worden verhaald. Zeker bij letselschade kunnen de bedragen fors oplopen.

Wat wel en niet mag

Niet doen: de telefoon of ander mobiel apparaat zoals een tablet of mediaspeler tijdens het rijden in je hand houden om bijvoorbeeld te bellen, appen of je navigatie in te stellen. Wat wél is toegestaan: handsfree bellen, je telefoon bedienen via een vaste houder, of de telefoon los op schoot hebben liggen zolang je deze maar niet vasthoudt. Een belangrijk detail: de regel geldt alleen als het voertuig in beweging is. Sta je stil in de file of voor een rood verkeerslicht, dan mag je je telefoon dus even vasthouden. Al is het veiliger om dat niet te doen.

Maar het blijft niet altijd bij een geldboete. In artikel 5a Wegenverkeerswet staat dat je strafbaar bent als je expres ernstig de verkeersregels overtreedt, terwijl daardoor iemand anders in levensgevaar kan komen of ernstig gewond kan raken. Doe je dit wel, zelfs als er geen ongeval plaatsvindt, pleeg je een misdrijf waarop hoge straffen staan zoals een geldboete, ontzegging van de rijbevoegdheid en zelfs gevangenisstraf. In het artikel staan voorbeelden genoemd van dergelijke verkeersovertredingen en een daarvan is het rijden met een mobiel apparaat in de hand.

Haarscherpe foto’s telefoongebruik via focusflitsers

De politie beschikt over steeds geavanceerdere middelen om bestuurders te betrappen op mobielgebruik achter het stuur. Naast handbediende apparatuur is er ook een nieuw camerasysteem dat mobiel gebruik detecteert. Geheel automatisch analyseert het systeem of iemand belt of appt. Het neemt haarscherpe foto’s door de voorruit in een schuine hoek omlaag. Is het bewijs overtuigend, dan volgt een boete mét foto.

Daarnaast controleren agenten nog altijd vanuit onopvallende voertuigen of zelfs touringcars. Hun waarneming is voldoende voor een boete. Ook dashcambeelden of getuigenverklaringen kunnen als bewijs gelden. Bij ernstige ongevallen worden soms zelfs telefoondata en voertuiginformatie onderzocht om mobielgebruik aan te tonen.

Wat zegt de rechter? In de rechtszaal geven bestuurders vaak aan dat de boete onterecht is. Vaak verandert dat niets aan de uitkomst, maar soms volgt er toch geen boete. Enkele voorbeelden van uitspraken waarin juist wel of juist geen boete werd opgelegd: – Een wijkverpleegkundige kreeg tóch een boete voor bellen in de auto, ondanks een medische noodsituatie. Volgens de rechter had ze kunnen stoppen, wat Google Maps bevestigde.

– Een bestuurder zei dat hij een tankpas vasthield, geen telefoon. De rechter geloofde de agent, die een duidelijke verklaring gaf.

– Ook het bedienen van een smartwatch valt onder het verbod. Een bestuurder die zijn horloge bediende, kreeg geen gelijk.

– Wie de telefoon los op schoot heeft, maakt géén overtreding. In deze zaak verviel de boete.

– ‘Autopilot’ biedt geen vrijstelling: een Tesla-bestuurder bleef gewoon verantwoordelijk.

– Een telefoon klemmen tussen hoofd en hoofddoek? Dat is ook ‘vasthouden’, aldus de rechter.

– Wie belt op een parkeerplaats zonder parkeergeld te betalen, kan rekenen op een parkeerboete. Een rechter vond het ‘even bellen’ geen geldig excuus.

Verzekeraars zijn strenger geworden, autorijden wordt onbetaalbaar Veel verzekeraars lijden verlies op hun autopolissen. Oorzaken zijn onder meer de stijgende reparatiekosten, een toename van autodiefstallen en dure letselschades. Door de almaar stijgende premies dreigt autorijden voor velen onbetaalbaar te worden. Verzekeraars willen daarom niet langer opdraaien voor de torenhoge kosten van bestuurders die zich onverantwoord gedragen in het verkeer.