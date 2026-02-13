Een botsing terwijl je 35 kilometer per uur rijdt, blijkt gevaarlijker te zijn dan een botsing bij hogere snelheden. Het onlogische fenomeen is de schuld van de auto-industrie, aldus de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB.

Hoe lager de snelheid bij een verkeersongeval, hoe lager het risico op letsel. Dat is een boodschap die we al sinds mensenheugenis horen. Maar nieuwe crashtests van de Duitse automobilistenorganisatie ADAC tonen aan dat dit niet klopt.

Het blijkt dat een botsing bij slechts 35 kilometer per uur (km/h) gevaarlijker kan zijn dan een botsing bij 50 km/h.

De ontdekking lijkt misschien onlogisch en paradoxaal. Maar het komt omdat veel veiligheidssystemen van auto’s zijn afgestemd op een snelheid van 50 km/h, de standaard meetsnelheid in veel crashtests, zoals Euro NCAP.

Toen medewerkers van de ADAC tests uitvoerden, ontdekten ze dat de crashtestdummy ernstiger verwondingen opliep bij 35 km/h dan bij 50 km/h.

Spankrachtbegrenzer niet geactiveerd

Bij crashtests wordt de borstkas bij 35 km/h aanzienlijk meer samengedrukt, zo bleek. Dit leidt tot een groter risico op letsel, met name bij oudere mensen die minder goed bestand zijn tegen stoten op het lichaam. ADAC heeft een verklaring gevonden voor dit paradoxale resultaat.

Hoewel de gordelspanner bij een botsing met 50 km/h een deel van de gordel loslaat om het bovenlichaam te ontlasten, wordt dit systeem - de zogeheten spankrachtbegrenzer - bij 35 km/h niet geactiveerd.

Hierdoor vallen passagiers zonder enige demping in de veiligheidsgordel. Volgens onderzoekers van ADAC nemen de krachten op het lichaam daardoor toe.

Testprocedures als de norm

De ontdekking laat volgens de ADAC zien hoe fabrikanten hun auto’s optimaliseren voor de scenario’s die eerder door NCAP en andere testinstituten zijn aangevraagd, terwijl ze minder aandacht besteden aan andere - wellicht meer voorkomende - scenario’s.

Dit is de reden dat Euro NCAP nog dit jaar nieuwe tests ontwikkelt waarbij auto’s ook bij lagere snelheden worden getest op botsveiligheid.

Daarnaast moeten de steeds populairdere, maar in potentie levensgevaarlijke, elektrische deurgrepen nu ook na een ongeval feilloos functioneren om een ​​goede NCAP-score te behalen.