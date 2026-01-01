In 2026 moet je als automobilist extra goed opletten. Want er gaat een hoop veranderen. Zo vallen er verschillende fiscale voordelen weg voor mensen met een elektrische auto of plug-in hybride. Daarnaast worden ook boetes, brandstof en nieuwe auto’s duurder.

Eigenaren van elektrische auto’s (EV) genoten tot voor kort van een forse korting op de motorrijtuigenbelasting. "Maar vanaf dit jaar wordt dat stapsgewijs afgebouwd”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Tussen nu en 2028 betaal je voor een EV 30 procent van het reguliere tarief. In 2029 daalt de korting verder en per 2030 wordt de belasting gelijk aan die van niet-elektrische auto’s.”

Uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A, blijkt dat tien procent van de Nederlanders een EV rijdt. Die groep zal dus direct wat merken van de verminderde korting op wegenbelasting. Automobilisten met een plug-in hybride worden nog harder getroffen. Die groep kreeg in 2025 namelijk een korting van 25 procent op de wegenbelasting. Dat wordt niet stap voor stap afgebouwd, maar is voor 2026 in één keer vervallen.

“EV’s zijn meestal ook zwaarder dan vergelijkbare benzine- of dieselauto's, dus betaal je ook meer wegenbelasting. Om dit ‘verlies’ deels te compenseren zou het zeker lonen om je autoverzekering te vergelijken. Verzekeraars veranderen ieder jaar hun voorwaarden en premies. Dus kan het zijn dat een andere maatschappij nu een veel aantrekkelijker aanbod heeft”, zegt Ypma.

Schadevrije jaren op nieuwe manier bijgehouden

In het nieuwe jaar houden verzekeraars de schadevrije jaren op een nieuwe manier bij. Tot nu toe werden alleen de hele jaren geregistreerd. “In het nieuwe systeem worden ook de maanden bijgehouden. Dat is positief nieuws voor mensen die willen overstappen. Stel dat je halverwege het jaar een vergelijking maakt en blijkt dat je elders goedkoper uit bent? Dan neem je die maanden mee naar je nieuwe verzekeraar en dat is voordeliger”, zegt Ypma van Independer.

Momenteel kun je als verzekerde niet zelf inzien hoeveel schadevrije jaren je hebt. Maar ook dat verandert. Via een online omgeving kun je straks inloggen om je exacte aantal schadevrije jaren, en dus ook maanden, te bekijken. Naar verwachting kan dit in de loop van 2026.

Duurder: boetes en brandstof

Independer onderzocht de stijging van de benzineprijs tussen 2020 en 2025. In vijf jaar tijd ging het om een toename van een kleine 40 procent. In 2026 komt daar nog eens 5,5 cent per liter bij door een belastingverhoging. Ook diesel en lpg worden duurder (3,5 en 1,5 cent per liter).

Ook boetes gaan je meer kosten. “Hierbij gaat het voornamelijk om overtredingen die veelvuldig voorkomen. Denk daarbij aan een snelheidsovertreding, door rood rijden en bellen achter het stuur. Jaarlijks indexeert de overheid boetes via de consumentenprijsindex, wat inhoudt dat het meegroeit met de inflatie. Voor 2026 komt dat neer op een stijging van zo’n vijf procent”, zegt Independer-expert Ypma.

Nieuwe EU-regelgeving zorgt voor duurdere auto’s

Richting het einde van het jaar, om precies te zijn op 29 november 2026, gaan er nieuwe EU-regels in voor autofabrikanten. De zogeheten Euro 7 regelgeving stelt nieuwe eisen aan auto’s. Dit heeft als resultaat dat de consument meer moet neerleggen voor een nieuwe auto. Volgens de autofabrikanten gaat het om een gemiddelde prijsstijging van €2.000.

Door de nieuwe regels mag er geen benzine meer verdampen tijdens het tanken of wanneer het warm is. Daarnaast moeten fabrikanten ook rekening houden met de uitstoot van fijnstof dat vrijkomt tijdens het remmen en door bandenslijtage.

“Het komt erop neer dat automakers hun nieuwe auto’s vanaf einde jaar moeten uitrusten met meer filters en sensoren. Ook het brandstofsysteem moet beter worden afgedicht en er komen duurdere remmen en banden onder de nieuwe auto’s. Zo wordt de uitstoot van fijnstof verminderd en kan er worden gemonitord of de auto’s ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer.