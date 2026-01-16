Een autoverzekering zorgt ervoor dat je bij schade kunt rekenen op dekking, toch? Niet altijd. Want ook al rijd je al jaren schadevrij en betaal je altijd keurig de premie, er zijn gevallen dat je verzekeraar helemaal niets uitkeert als het noodlot toeslaat.

Dat komt door een aantal uitzonderingen. Om ervoor te zorgen dat dit jou niet overkomt, lees je hier in welke gevallen de verzekeraar niet uitkeert bij schade."Hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt nadat je een autoverzekering afsluit, is het toch een goed idee om de kleine letters te lezen”, zegt Michel Ypma, expert verzekeringen bij Independer.

"Zo weten de meeste mensen wel dat je bij rijden onder invloed niet gedekt bent. Maar er zijn ook zaken waar je wellicht niet bij stilstaat.”

Geen alarmsysteem

Afhankelijk van het soort auto dat je rijdt, kan het verplicht zijn om een alarmsysteem in je auto te hebben. Heeft een auto een cataloguswaarde van onder de 50.000 euro, dan hoeft dat doorgaans niet.

"Maar daar is een uitzondering op. Rijd je namelijk in een diefstalgevoelige auto zoals een cabrio, Mercedes of Audi, dan kan de verzekeraar het alsnog eisen. Er zijn vijf soorten alarmsystemen geschikt voor de auto. Wil je weten of én welke jij nodig hebt, bekijk het dan in je polis of vraag het na bij de verzekeraar. In veel gevallen moet je die alarmen ook nog eens periodiek laten keuren.”

Niet op slot en risico’s negeren

Hoeft jouw auto geen verplicht alarmsysteem te hebben, dan is het van groot belang dat je de auto alsnog altijd goed op slot doet. "Check ook of de ramen goed dicht zijn en laat je sleutels nooit in de auto liggen”, aldus Ypma.

"Ook al is het maar voor een korte periode. De verzekeraar beroept zich anders op nalatigheid. Dat houdt in dat je er niet alles aan hebt gedaan om een inbraak te voorkomen. In dat geval keert de verzekeraar niets uit.”

Ypma: "Dat geldt overigens ook wanneer je specifieke risico’s negeert. Parkeer je de auto bijvoorbeeld aan de waterkant terwijl er al sprake is van hoog water, dan vindt de verzekeraar dat je onnodig risico neemt.”

Auto van de zaak en op vakantie

Stel dat je ondernemer bent. Je zet de auto op naam van je bedrijf en verzekert deze privé. Dat klinkt handig, want dat is meestal goedkoper. Maar het kan grote problemen geven. Het zorgt er namelijk voor dat je eigenlijk niet verzekerd bent, want je had bij het afsluiten van de verzekering moeten aangeven dat je de auto niet alleen privé, maar ook zakelijk gebruikt.

Niet alleen hoe je de auto verzekert, maar ook waar je bent is van groot belang voor je dekking. Ga je bijvoorbeeld op vakantie naar Albanië of Montenegro, dan ben je, afhankelijk van je gekozen dekking en verzekeraar, in deze landen mogelijk niet verzekerd."Check voor vertrek dus hoe het zit”, zegt Independer-expert Ypma.

"Daarnaast is het van groot belang om buiten de eigen landsgrenzen altijd de groene kaart bij je te hebben. Dit geldt als internationaal verzekeringsbewijs en kan een hoop ellende voorkomen bij een ongeluk op vakantie.”

Op het circuit nooit dekking

Nederland kent een aantal bekende circuits waar de internationale auto-en motorsport jaarlijks neerstrijkt. Denk aan de MotoGP in Assen en alleen dit jaar nog de Formule 1 in Zandvoort. Ook als gewone sterveling kun je met je eigen voertuig op deze circuits rijden tijdens zogeheten trackdays.

"Maar vlieg je uit de bocht, dan betaal je de rekening helemaal zelf”, zegt Ypma. "Tenminste, als je vooraf geen speciale verzekering afsluit. Voorbeelden zijn een aansprakelijkheidsverzekering, autosportverzekering of een trackdayverzekering. Vaak kun je deze verzekeringen alleen afsluiten bij verzekeraars die gespecialiseerd zijn in het racen.”

Nog meer uitzonderingen

Net zoals rijden onder invloed, is het misschien een open deur, maar wanneer je een telefoon gebruikt tijdens het rijden, ben je niet gedekt bij een ongeval. Daarnaast moet je auto altijd apk-goedgekeurd zijn. Is dat niet het geval en blijkt bijvoorbeeld dat een afgekeurd onderdeel een ongeluk veroorzaakte? Dan is het mogelijk dat de verzekeraar niets uitkeert.

"Ook de termijn waarop je de schade meldt, is belangrijk”, zegt Ypma. "Zo hanteren de meeste verzekeraars de regel dat je hen binnen drie dagen op de hoogte stelt. Doe je dat niet, dan kan dat zorgen voor problemen bij het afwikkelen van de schade.”

"Zorg er tot slot voor dat je altijd op tijd je premie betaalt. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je altijd een betalingsherinnering krijgt. Heb je dit niet door en raak je betrokken bij een aanrijding, dan ben je niet gedekt en keert de verzekeraar niets uit”, aldus Ypma.