Huishoudens met twee auto’s kunnen honderden euro’s korting per jaar krijgen op hun autoverzekering. Bij de zogeheten ‘tweede autoregeling’ wordt de korting gebaseerd op het aantal schadevrije jaren van de hoofdbestuurder.

Een tweede auto lijkt een luxe, maar is voor veel huishoudens pure noodzaak voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Dat betekent wel twee keer de kosten voor onderhoud en voor de autoverzekering.

Independer heeft berekend dat de gemiddelde autopremie per jaar momenteel ruim €1.450 is, oftewel €2.900 voor gezinnen met twee auto’s.

Drie varianten

Met de zogeheten tweede autoregeling verzeker je beide auto’s bij dezelfde maatschappij en krijg je honderden euro’s korting."De meeste verzekeraars bieden een tweede autoregeling aan”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Maar let op, want deze is niet overal hetzelfde. In de basis zijn er drie verschillende varianten.”

Ten eerste is er de volledige tweede autoregeling. Hierbij wordt de korting gebaseerd op het aantal schadevrije jaren dat de hoofdbestuurder al heeft opgebouwd in de bestaande polis.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de verzekeraar ervoor kiest om de tweede auto korting te geven via een hogere positie om de bonus-malusladder. Zo begin je bijvoorbeeld niet op trede nul, maar op trede vijf. De derde mogelijkheid is een pakketkorting. Dit is een vaste korting die je krijgt bij het verzekeren van een extra auto bij dezelfde maatschappij.

Kinderen uitgesloten

"De bovenstaande regelingen worden door de meeste verzekeraars gehanteerd”, zegt Ypma. "Daarnaast is het belangrijk om te onderstrepen dat de korting die je krijgt is gebaseerd op het aantal schadevrije jaren van de eerste polis. De schadevrije jaren zelf neem je dus niet over als je een tweede auto verzekert bij dezelfde maatschappij.”

Naast de verschillende regelingen hanteren verzekeraars voorwaarden bij de tweede autoregeling. Ook deze zijn niet bij iedere maatschappij hetzelfde. Enkele voorbeelden: de hoofdbestuurder van de auto moet je partner of jijzelf zijn, de auto mag niet op naam van je kind staan, de auto heeft een maximale waarde van bijvoorbeeld €40.000 (bedrag kan per verzekeraar verschillen) en je mag het afgelopen jaar geen schade hebben gereden.

Bijna €600 korting per jaar

Uit berekeningen van Independer blijkt dat de gemiddelde autoverzekering nu €1.453,03 per jaar kost. Verzekeren via de tweede autoregeling kan dus zorgen voor een korting op je premie. Soms tot wel €600 per jaar. Ypma legt uit hoe het werkt.

"Stel, Iris is verzekerd bij Univé en heeft vijf schadevrije jaren”, zegt Ypma. "Haar vriend trekt bij haar in, ze wonen nu samen op hetzelfde adres. Hij heeft nul schadevrije jaren, maar is elders verzekerd. Op basis van de schadevrije jaren van beide bestuurders biedt de verzekeraar van Iris 44 procent korting. Ga je uit van de gemiddelde jaarpremie, dan komt dat neer op een besparing van bijna €600”, aldus Ypma van Independer.

Wil je weten hoeveel je kunt besparen via deze regeling, reken dan hier jouw voordeel uit