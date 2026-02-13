Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Steeds meer mensen met rijbewijs én auto: oostelijke regio's scoren hoog

In Amsterdam het laagst

24
Parkeren parkeerplaats laan

Meer mensen bezitten een auto en een rijbewijs in 2026 dan in de jaren ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers. Aan het begin van dit jaar hebben bijna 11,9 miljoen Nederlanders een rijbewijs en zijn bijna 7,2 miljoen mensen in het bezit van een auto.

Vooral 75-plussers hebben vaker een rijbewijs dan in eerdere jaren. Dit jaar heeft bijna 64 procent van de 75-plussers een rijbewijs. In 2019 was dat nog ruim 54 procent.

Mensen jonger dan 30 hebben relatief het vaakst een rijbewijs, maar geen auto in hun bezit. In 2026 hebben bijna 1,9 miljoen 18- tot 30-jarigen een rijbewijs, waarvan er bijna 794.000 ook een auto hebben. Bij de 75-plussers ligt het aantal rijbewijshouders en mensen met een auto het dichtst bij elkaar. In die leeftijdscategorie hebben bijna 1,2 miljoen mensen een rijbewijs en 865.000 mensen een auto.

In de gemeente Tubbergen hebben de meeste mensen een rijbewijs, zo'n 93 procent. Hierna volgen Staphorst en Renswoude. In Amsterdam hebben relatief de minste mensen een rijbewijs. Met 62,4 procent is het autorijbewijsbezit hier het laagst.

    24 Bekijk reacties
    Nieuwe auto's Occasions

    Lees ook

    Uitlaat aflevering 156

    'Een nieuwe Toyota Aygo van 31.000 euro? Dat is waanzin' - podcast

    Nieuws
    Lexus NX achterlichten

    De eerste Lexus NX had gesplitste achterlichten zonder onderbreking

    Nieuws
    Goedkope EV's

    Goedkoopste elektrische auto's: deze kosten slechts een paar duizend euro

    Nieuws
    Volkswagen Touran

    Na 23 jaar is het voorbij voor de Volkswagen Touran

    Nieuws
    Toyota Aygo Occasion

    Een nieuwe Toyota Aygo met roldakje kost dik €32.000, deze gebruikte slechts €9.000

    Lezersreacties (24)

    Reageren

    Maak melding van misbruik

    Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

    Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.