SsangYong Korando staat in Genève

Op de Franse Facebook-pagina van SsangYong belanden de eerste teasers van de nieuwe Korando. We moeten nog een maand geduld hebben, want op de beursvloer in Genève trekt SsangYong het doek van de gloednieuwe Korando.

Op de foto's zien we schetsen van het nieuwe ex- en interieur. De huidige ronde Korando geeft het stokje over aan een gedurfder getekende nieuwe generatie, want de ontwerpers tekenden harde lijnen en vouwen op de koets van de nieuwe Korando. Het merk presenteerde de afgelopen jaren al diverse studiemodellen, zoals de e-SIV. Op het eerste oog lijken veel ontwerpelementen terug te komen bij de auto die we volgende maand ontmoeten. Binnenin de nieuwe SUV vinden we twee beeldschermen: eentje achter het stuur en eentje middenin het dashboard. De teasers duiden op lichteffecten die SsangYong in de deurpanelen en op het dashboard verwerken. Of die led-versiering ook het productiemodel bereikt is de vraag, maar het lijnwerk van buiten komen we naar alle waarschijnlijkheid ook binnenin de nieuwe Korando tegen.

De huidige Korando, de C200, is sinds 2010 op de markt. De nieuwe generatie wordt volgens Herman Claes, directeur van SsangYong Middle Europe, een regelrechte concurrent voor auto's als de Peugeot 3008. Na een gesprek met Claes weten we al veel over de techniek die we aantreffen in de Korando. Zo komt de SUV beschikbaar met een nieuwe 163 pk sterke 1,5-liter viercilinder turbomotor met mild-hybridtechniek.

SsangYong heeft veel ambities uitgesproken. Zo heeft het merk als doel gesteld om binnen drie jaar jaarlijks 250.000 auto's te verkopen. In 2016 bleef de totale verkoop nog op de helft van dat streven steken. Het merk wil daarnaast aan de stekker. SsangYong voegt naar eigen zeggen in 2020 een volledig elektrische SUV aan zijn gamma toe. Waarschijnlijk op basis van deze nieuwe Korando. De auto moet een actieradius van zo'n 450 kilometer krijgen.