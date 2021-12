Het betreft een overeenkomst met de Rus Boris Rotenberg en Michail Pessis, zakenpartners die al langer verbonden zijn aan Spyker. Nu wordt de overeenkomst echter kracht bijgezet met een nieuwe productietak, die gewoon weer onder leiding van Victor Muller komt te staan. Daarmee moet in 2022 de productie van start gaan van drie verschillende Spyker-modellen. Het ‘instappertje’ is de B6 Venator, een auto die al in 2013 als zodanig werd gepresenteerd. De auto had in zijn oorspronkelijke vorm een V6 aan boord en kan worden gezien als een concurrent voor de Porsche 911.

B6, C8 en Peking-to-Paris

Een serieuzere supercar is er in de vorm van de C8 Preliator. Deze auto stond in maart 2016 in Genève en is daarmee op de Spyder-versie na het laatste nieuwe model dat door Spyker werd gelanceerd. Een stuk ouder, maar commercieel wellicht ook interessanter is de Spyker Peking-to-Paris. Deze auto, die in 2006 werd gepresenteerd als de D12 Peking-to-Paris, is een SUV die Spyker wellicht had kunnen redden als de productie eerder van start was gegaan. Ten tijde van zijn onthulling was er immers nog geen Bentley Bentayga of Lamborghini Urus, auto’s die inmiddels al lang en breed hebben bewezen dat er een markt is voor dit soort super-SUV’s. Die markt is er gelukkig nog steeds, dus wellicht kan Spyker alsnog een graantje meepikken.

Het nieuwe Spyker wil uiteindelijk uitkomen bij een situatie waarin de ontwikkeling van Spyker-modellen in Duitsland en Rusland plaatsvindt. De productie van de koolstofvezel koetswerken moet eveneens in Rusland gebeuren, maar de productie van de auto’s zelf blijft in Nederland. De hoofdzetel van het bedrijf moet dan weer in Luxemburg zijn gevestigd, waar één van de bedrijven van Pessis – Milan Morady – ook zit.

After sales

Spyker vergeet de 265 bestaande klanten niet en zegt ook een after sales-tak op te gaan richten. Onderdeel daarvan zijn ‘service centers’ in Zuid-Frankrijk en ‘een locatie dichtbij de Belgische, Franse en Luxemburgse grenzen’. In Duitsland, dan maar?

Victor Muller stelt in het persbericht dat Spyker in deze vorm ‘een betere basis heeft dan ooit tevoren’. Het merk wil zich richten op liefhebbers van sportauto’s die ‘alle zintuigen prikkelen’, dus met een verbrandingsmotor. Onder de toekomstige modellen zitten volgens Muller ook hybrides, maar de V8-benzinemotor blijft voor de overzienbare toekomst de hoofdrol spelen bij Spyker.

Rotenberg en Pessis

Boris Rotenberg is een Russische bankier die ook veel geld heeft verdiend met het aanleggen van gasleidingen én is bekend vanwege zijn banden met de autosport. Zo stond hij via zijn bedrijven onder meer aan de wieg van raceteam SMP Racing en raceauto-bouwer BR Engineering. Michail Pessis is een zakenpartner van Rotenberg en topman van Milan Moraday, een bedrijf dat zich zegt te specialiseren in exclusieve ‘design-oplossingen’ op allerlei gebieden. Ook is Pessis mede-eigenaar van het Duitse R-Company, dat in nieuwe en gebruikte auto’s van de duurdere soort handelt.