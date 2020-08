Curator Spyker op zoek naar 'verdwenen' C8 Preliator

Rond de eeuwwisseling blies ondernemer Victor Muller het befaamde Nederlandse merk Spyker nieuw leven in. Met de spectaculaire C8 Spyder betrad het merk het toneel van super exclusieve supercars voor de allerrijksten. Een veelbelovend begin, maar in de jaren die volgden was er vooral financieel malheur, kocht en verkocht het Saab, en kwamen er bijzondere conceptauto's die nooit het productiestadium haalden. Spyker Cars ging op de fles, kon later toch weer door en is officieel nog altijd onder ons. Na veelbelovende plannen in 2018 is het toch alweer een tijdje stil, dus lijkt het grenzeloze optimisme van Muller nog steeds niet echt z'n vruchten af te werpen. Een jaar geleden bleek dat Spyker de huur van het pand in Zeewolde niet op kon brengen en eerder dit jaar werd bekend dat Spyker Services, de aftersalestak van het merk, failliet is.

Rondom dat laatste ontwikkelt zich nu een volgend hoofdstuk in Spyker's problemenreeks. De curator laat RTL Nieuws weten dat er een hoop gedoe is rond de afwikkeling van het faillissement. Zo zou deze tak van de onderneming geen eigen rekening hebben, in 2018 geen jaarrekening hebben opgegeven bij de KvK en is de boekhouding 'grotendeels zoek'. Schuldeisers zouden in totaal goed zijn voor een claim van minstens € 800.000, alleen dat geld is voorlopig nog niet uit de overblijfselen te halen. Het is volgens de curator een wirwar van verschoven inboedel tussen andere onderdelen van Spyker. Daarbij is er ook een Duits-Luxemburgs bedrijf betrokken, dat een deel van Spyker Services kocht, maar nog altijd niet alles in handen zou hebben.

Een behoorlijk hoofdpijndossier dus, met één wel heel opvallende 'verdwijning'. Er zou volgens de boeken namelijk oorspronkelijk een Spyker C8 Preliator bij de inboedel van Spyker Services horen, maar die is verkocht aan een ander onderdeel van Spyker. Volgens de curator is het bedrag dat daarmee gemoeid is, maar liefst €315.000, niet terug te vinden bij Spyker Services. Waar het dan wel is en waar de auto nu te vinden is, zou niet helder zijn. De curator geeft bij RTL Z aan dat hij er met Muller (die tegenover datzelfde medium niet wilde reageren) uit hoopt te komen, maar anders genoodzaakt is om meer op eigen inzicht zaken moet gaan verkopen om de schuldeisers tevreden te stellen. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.