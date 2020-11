'Meerdere partijen geïnteresseerd in merkrechten Spyker'

Meerdere partijen hebben interesse getoond in de overname van de merkrechten van Spyker, bevestigt curator Dennis Steffens van Spyker Services tegenover AutoWeek. Hij gelooft niet meer in de toezeggingen van Victor Muller en gaat volgende week de verkoop van de merkrechten actief doorzetten.

De verkoop van de merkrechten van Spyker is al iets dat langer in de lucht hangt. In augustus dit jaar bereikte Steffens een overeenkomst met Spyker-topman Victor Muller. "Dat was een goede overeenkomst waar veel werk en energie in heeft gezeten," aldus de curator over de telefoon. "Hij heeft er zijn handtekening onder gezet, maar komt zijn afspraken niet na." Steffens beschrijft hoe Victor Muller hem steeds met nieuwe verhalen af heeft gehouden van het nemen van verdere stappen, waaronder ook de verkoop van de merkrechten, die binnen de boedel van Spyker Services vallen. "Het geld stond gisteravond en vanmorgen nog niet op de rekening. Ook vandaag heb ik nog e-mails met toezeggingen gekregen, maar ik heb er geen vertrouwen meer in. De verkoop wordt actief doorgezet."

Volgens Steffens is er interesse voor de merkrechten van Spyker. Welke partijen zich hebben gemeld, kan hij niet prijsgeven. "Ik merk dat er veel belangstelling is vanuit zowel binnen- als buitenland om auto's van Spyker te bouwen De merkrechten zijn nog steeds behoorlijk waardevol," stelt de curator. Een eerder aangekondigde samenwerking van Spyker met Russische investeerders, lijkt Steffens weinig concreet. Volgens hem zit ook Spyker Ltd., de holding waaronder Muller de resterende bedrijfsactiviteiten heeft ondergebracht, in de schulden.

Een penibele situatie

Als Victor Muller de merkrechten van Spyker kwijt raakt, kan hij geen auto's meer onder die naam bouwen. Is er nog een mogelijkheid om zijn hachje alsnog te redden? Volgens Steffens is er maar één manier waarop de ondernemer de verkoop tegen kan houden. "Als ik maandagmorgen op kantoor kom en het geld staat op de faillissementsrekening, kan de verkoop geannuleerd worden." Met de opbrengst uit de verkoop van de merkrechten verwacht de curator de schuldenlast van Spyker Services, die ruim €800.000 bedraagt, te kunnen voldoen. Het liefst zou Steffens zien dat het faillissement van Spyker in één zaak wordt ondergebracht om alle schuldeisers te betalen met de opbrengst, maar daarvoor is hij afhankelijk van de medewerking van Victor Muller.

Het faillissement van Spyker is namelijk verdeeld over twee holdings: Spyker NV en Spyker Services. Verleden week heeft curator Willem Jan van Andel het faillissement van Spyker NV aangevraagd nadat Victor Muller zijn betalingsbeloften ook daar niet na kwam. De zaak rondom Spyker NV loopt overigens al sinds 2014. Spyker Services, de onderhoudstak van het merk, ging begin dit jaar failliet en loopt dus nog relatief kort. Spyker was niet bereikbaar voor commentaar.