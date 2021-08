Een laatste redmiddel, zo kan de verkoop van de merkrechten van Spyker ook wel omschreven worden. Het faillissement van de Nederlandse sportwagenbouwer is een complexe zaak waarbij meerdere vennootschappen betrokken zijn. Spyker N.V. en Spyker Services spelen daarin de hoofdrol. Die twee entiteiten worden nu in één faillissement afgehandeld. Eind vorig jaar zou er al sprake zijn van een verkoop van de merkrechten van Spyker, die bij de boedel van Spyker Services behoren. Victor Muller, de topman van Spyker, heeft die verkoop nog kunnen rekken door in de tussentijd € 125.000 op te halen met de verkoop van obligaties van Spyker Ltd., een nieuwe vennootschap in Engeland.

De totale schuldenlast bedraagt echter € 1,45 miljoen. Afgezien van die € 125.000 kwam Muller daarna niet meer over de brug met de rest van het geld, terwijl hij halverwege april van dit jaar de toezegging had gedaan het resterende bedrag binnen drie maanden te voldoen. Uit het faillissementsverslag blijkt dat de in het vooruitzicht gestelde betalingen nog niet ontvangen zijn op de faillissementsrekeningen en dat de curator daarom de voorbereidingen voor de verkoop van de merkrechten gaat opstarten, zo berichtte de regionale krant De Stentor al. Muller geeft volgens het faillissementsverslag overigens "nog steeds aan de verplichtingen aan de boedels te kunnen voldoen en hiervoor mogelijkheden te hebben."

Tijd rekken

In dat opzicht laat het faillissement van Spyker een duidelijk patroon zien. De verkoop van de merkrechten hangt als een donkere wolk boven het faillissement en Muller lijkt die gebeurtenis maar wat graag af te willen wenden. Eind vorig jaar zei curator Dennis Steffens al tegenover AutoWeek dat hij geen vertrouwen meer had in de toezeggingen van Muller en dat hij de verkoop actief zou doorzetten als het geld niet op de faillissementsrekening zou staan. Uiteindelijk heeft het bedrag waar Muller mee over de brug kwam er dus voor gezorgd dat hij de verkoop nog even uit kon stellen, maar nu lijkt het dan toch echt gedaan met het geduld van de curator. Steffens was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.

Verder blijkt uit het faillissementsverslag vooral hoe groot de puinhopen zijn in het faillissement van Spyker. Zo is te lezen dat de financiële administratie van de autobouwer nog steeds niet terecht is, terwijl de curator daar al meerdere malen om heeft verzocht. Het lijkt erop dat de digitale administratie is verwijderd door Exact, het IT-bedrijf waar Spyker de stukken had ondergebracht. De reden? Spyker betaalde de rekeningen niet. Daarnaast was de nog resterende voorraad, waaronder een Spyker F1-showauto en een prototype van de Spyker C8 Aileron, voor € 675.000 verkocht aan de Luxemburgse vennootschap Milan Morady S.A. Van dat bedrag is tot op heden slechts de helft voldaan.

Internationale belangstelling

Muller liet in een reactie tegenover De Stentor weten dat hij 'keihard werkt' om het resterende bedrag binnen te halen. Na de vele toezeggingen lijkt het net zich nu echter te sluiten rondom Muller en Spyker. De merkrechten zijn momenteel het meest waardevolle bezit van Spyker. Steffens zei eind vorig jaar dat hij merkte dat er "veel belangstelling was vanuit zowel binnen- als buitenland om auto's van Spyker te bouwen". Of het nu dan werkelijk zover gaat komen dat de merkrechten verkocht worden, of dat Muller nog een truc uit de hoge hoed weet te toveren, moet nog blijken. AutoWeek heeft zowel Spyker als de curator gevraagd om een reactie.